Lovrincevich: "Siento que el equipo todavía tiene cuerda"

Para el responsable táctico de los rionegrinos continúa la construcción, pero los reproches populares son cada vez más intensos y el profesional es consciente de ello. “Yo no siento que Olimpo sea determinante, pero si así fuera, en mí no van a encontrar obstáculos. Yo donde vea que los jugadores se desenganchan de mi idea, no tengo ningún problema”, desdramatizó el ex Banfield en el programa “Tribuna Albinegra” que se emite por youtube.