Luego de finalizado el estudio, el cuerpo de la mujer de 28 años quedó en la morgue a la espera de que dos de sus tíos se presenten para intentar reconocer el cuerpo. Los investigadores ya adelantaron que eso será difícil por el avanzado grado de descomposición. La justicia no pudo identificarla oficialmente por el sistema de huellas dactilares por lo que se procedió con otro método.

Si bien el teléfono de Carla todavía no fue encontrado, sí se halló en sus pantalones el celular que hacía las veces de botón antipánico. Ya fue retirado y será peritado por la policía en las próximas horas. Este domingo, el fiscal Troncoso, que desde el primer momento de la investigación trabajó día y noche para encontrar a Carla, ordenó que se hagan trabajos de búsqueda en la zona donde apareció el cuerpo para intentar encontrar el celular de la víctima.

En cuanto a la investigación, fuentes judiciales confirmaron a Infobae que fueron tres las conversaciones que mantuvo Carla con el operador de la Central de Alarma de la Policía. En el segundo contacto la mujer alcanza a decir: "Tengo agua en la cara. La cara tapada".

El último de los llamados fue el más extenso. Duró 12 minutos. Allí la conversación se torna por momentos dramática. Según indican quienes lo escucharon, es desgarrador. Por la sensibilidad del contenido y por respeto a la familia desde la justicia hicieron especial hincapié en que no se filtre.

Por el momento, los investigadores descartan que haya un plan criminal detrás de la muerte.

Las cámaras de seguridad que se estuvieron analizando en estos 4 días de búsqueda siguen el camino de Carla hasta cierto punto. Luego de eso el rastro se pierde. No hay, hasta ahora, ninguna cámara que capte el recorrido de la víctima (sola o con alguien) hasta la orilla del Riachuelo.

"Mi hija no estaba fuerte"

En tanto, Alfredo Soggiu, padre de Carla, dijo hoy que su hija "no estaba fuerte", motivo por el que pudo no haber salido del río y se ahogó. Además aseguró que buscará determinar si esa situación ocurrió a raíz de los golpes que había sufrido por parte de su ex pareja, sumado a la "mala alimentación y al estrés".

"Creo que estaba muy confundida, mi hija no estaba fuerte porque se venía alimentando muy mal", dijo al canal C5N.

El hombre sostuvo que para él su hija de 28 años caminó cinco cuadras y llegó "a la vera del Riachuelo por algún pasadizo", tras lo cual pudo haber sufrido "un problema con la válvula" de drenaje que tenía colocada en la cabeza por la hidrocefalia que padeció.

"Hasta hace un tiempito estaba bien" pero el 26 de diciembre "sufrió este hecho de violencia" y ahora su hija "no está más", afirmó al descartar que Carla haya querido suicidarse y de aclarar que la joven "no sabía nadar".

"Necesito que un especialista me diga si los golpes que sufrió sumado a la mala alimentación y al stress la llevaron a esta situación", indicó.

El cuerpo fue encontrado el sábado cerca de las 6.30 por un grupo de trabajadores que realizaba una limpieza en el Riachuelo, por lo que avisaron a la Prefectura Naval Argentina y a la Policía de la ciudad de Buenos Aires.

"Llegamos esta mañana a trabajar como todos los días y nos encontramos con el cadáver de una mujer boca abajo flotando y dimos rápido el aviso a la Prefectura", declaró a C5N el trabajador que halló el cadáver.

El viernes familiares y amigos de la joven se habían movilizado bajo la consigna "A Carla la encontramos entre todos" y el sábado por la mañana habían hecho otra marcha en la esquina de las avenidas Sáenz Peña y Amancio Alcorta, en Pompeya, para reclamar su aparición.

Soggiu, madre de dos hijos, tenía un botón antipánico desde el 27 de diciembre luego de haber denunciado a su ex pareja, Sergio Fuentes, por violencia de género.

Fuentes se encuentra detenido con prisión preventiva en el penal de Marcos Paz por los delitos de "abuso, lesiones, y privación ilegítima de la libertad".

En tanto, los familiares de la joven denunciaron que los padres y la hermana mayor del detenido comenzaron a acosarla luego de denunciar a su ex pareja.

La Policía de la Ciudad revisó las cámaras de seguridad de la zona y determinó que la joven, al salir de su trabajo el martes último, subió a un colectivo de la línea 32, entre las 18 y las 18.30 en avenida Sáenz al 500.

FUENTE: INFOBAE Y TÉLAM

