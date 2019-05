"Los políticos están de joda"

Terminada ya la cosecha y finalizada la temporada de riego, Artero se refirió a los resultados que arrojó la campaña para los fruticultores. “La cosecha en sí no fue mala. La fruta tuvo buena calidad y color. Pero el problema es que para los productores no quedó nada. La producción se entregó, no se vendió, y lo que se llegue a cobrar se hará recién en diciembre o en enero del año que viene”, afirmó.

30 productores quedan en actividad en Cipolletti. Tal vez menos aun.

En consecuencia, son muchos los chacareros, la mayoría según el referente, que “no tienen un peso” para concretar las labores culturales de la postemporada y si no las realizan no estarán en condiciones, en la próxima cosecha, para comercializar su producción. “Si no se llevan adelante las labores de poda, por ejemplo, la fruta será probablemente mala”, aseveró.

Además, si no se cuenta con los medios para las curas y el combate contra las plagas, es muy posible que en el futuro reaparezcan los problemas en las exportaciones. “Me preocupa mucho el tema de la sanidad”, enfatizó. Y agregó: “A los funcionarios no les gusta que se hable de este inconveniente, pero es la verdad y no puede ocultarse”.

“En la cosecha que pasó hubo muchos productores que no levantaron la fruta. Por tal motivo, no podrán volver a producir. Y como otros no pudieron tampoco vender o no saben lo que cobrarán, quedarán más productores en el camino”, aseguró. Y destacó que hoy mismo no hay más que un puñado de chacareros trabajando. Artero fue muy crítico con la carga impositiva de la fruticultura y con las retenciones, en particular: “El cultivo de la soja no tiene nada que ver con el trabajo intensivo de la fruta”, sentenció.

