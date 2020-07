Los perlenses no tienen dónde sacar plata

Las Perlas, pese a contar hoy con una población cercana a las 20.000 personas, no dispone de un cajero propio y, menos todavía, de una representación bancaria para dar respuesta a las necesidades de los habitantes.

Problemas con los colectivos

Al parecer, el colectivo que brinda el servicio de transporte público en el paraje no habría podido cumplir con todo su recorrido en los últimos días y a usuarios de Río Sol no les gustó para nada. El hecho llegó a oídos del dirigente Jaime Flores, quien destacó la necesidad, si se comprobase la situación, de que no vuelva a ocurrir más, dadas las grandes distancias que deben caminar los vecinos si el ómnibus no pasa por donde debe hacerlo.

Advirtió que en su comunidad, todos los días se vive con sobresaltos, los más graves relacionados con la mayoritaria precariedad del servicio eléctrico y los percances que esta situación genera.