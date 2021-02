País LMCipolletti Úrsula Los pedidos de auxilio de Úrsula: "Dijo que me va a matar"

En medio el dolor y la indignación por el femicidio de Úrsula Bahillo en la localidad bonaerense de Rojas por parte de su ex pareja Matías Martínez (denunciando 18 veces por violencia de género por la víctima), salieron a la luz audios de mensajes de whatsapp que la joven de 18 años le envió a dos amigas tras recibir una golpiza por parte del efectivo policial.

“Te juro. Me siento muy mal, amiga, no doy más. Te juro que estoy muy triste. Amiga, me dijo que me va a matar. No aguanto más. Casi me quebró la mano, no puedo mover la muñeca, te juro”, afirmó Úrsula mientras lloraba desesperada.

"Ay, me hizo muy mal. Me quiero ir de acá, amiga. Tengo mucho miedo. Me arrancó todos los pelos, me re cagó a palos, amiga. Se enojó conmigo porque tienen que trasladar a la mamá a Buenos Aires… El loco me está mirando. Yo estoy afuera del hospital, arriba del auto, porque me dijo que si me bajaba, me va a cagar a palos delante de toda la gente. Ahí viene, amiga”, completó.

En un audio grabado el domingo, apenas un día antes de que Martínez cometiera el femicidio, Úrsula señaló: "Rompió la perimetral y entonces fui a denunciarlo de nuevo. Me amenazó, me dijo que quería hablar conmigo, que me baje de la moto. Ay, amiga. ¿En serio lo viste? Necesito testigos. Cuando estaba ahí fui directamente a la comisaría a denunciarlo. Ay, amiga, te juro que me volvió el alma al cuerpo. ¿Vos lo viste?". Este miércoles se hará la autopsia al cuerpo de la víctima, que presenta múltiples heridas de arma blanca en el cuello, en la zona abdominal y en la espalda. El lunes, Matías Ezequiel Martínez -efectivo de la comisaría 2° de San Nicolás- llamó por teléfono a su tío para darle un anticipo del crimen que había cometido minutos antes. "Me mandé una cagada", confesó el hombre de 25 años y le indicó que se encontraba cerca de una escuela en el paraje rural Guido Spano, a pocos kilómetros de Rojas. El familiar acudió al lugar acompañado de personal policial de la zona. Al llegar, el joven estaba dentro de un Peugeot 307 de color gris, algo alterado y vestido de civil. Cuando le preguntaron qué había ocurrido, Martínez respondió señalando donde se encontraba su ex novia muerta. Cuando la policía constató que en el lugar señalado había un cuerpo de una joven cubierto de sangre, Martínez intentó escapar a pie pero fue rápidamente reducido. Tenía un corte en el abdomen, por lo que suponen que intentó hacerse daño a sí mismo tras cometer el crimen y fue trasladado a un hospital. En su vehículo, los efectivos hallaron un cuchillo de gran porte con manchas de sangre. El cuerpo de Úrsula estaba tendido en un campo a pocos metros, cubierto de sangre y con varias heridas de arma blanca. Los médicos del SAME constataron que estaba muerta y vieron los múltiples cortes en su cuello y espalda. El informe preliminar realizado por personal médico del Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forense Norte indicó que la causa de muerte de Bahillo fue "secundaria a lesión por arma blanca de estructura vasculares de cuello, generando shock hipovolémico con escasa agonía, aunado a las lesiones punzocortantes observadas en región abdominal y dorsal". Serían tres puñaladas en el cuello y otras diez en el abdomen y la espalda. Estos datos y el número exacto de heridas serán certificados luego de la operación de autopsia de este miércoles.