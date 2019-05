Los grupos provida ahora denunciaron a La Revuelta

“Como fue de conocimiento público en el tristemente célebre juicio contra el doctor Rodríguez Lastra, esta organización clandestina fue la que suministró a una mujer embarazada medicación de manera ilegal, a los efectos de realizar un aborto clandestino, en un centro no habilitado por el Ministerio de Salud”, afirmaron los grupos que se oponen al aborto en su acusación contra La Revuelta.

“Atentos a la gravedad de las testimoniales que surgieron, de la gravedad de los hechos y no teniendo conocimiento de que se haya tomado alguna medida al respecto, solicitaremos la urgente intervención realizando formalmente la denuncia penal”, indicaron.

Habían acusado a dos médicas de Oro por contactar a la joven violada con la organización feminista que, aseguran, le dio las pastillas para que abortara.

Durante el juicio quedó acreditado por la fiscalía a cargo de Santiago Márquez Gauna que la joven, que en 2017 tenía 19 años, había pedido el aborto no punible y contaba con los requisitos establecidos por la Ley 4796 de Río Negro, pero que Rodríguez Lastra se lo negó exigiendo requerimientos no obligatorios para dilatar el trámite.

Al negarse el acceso al derecho, la joven acudió desesperada a un aborto de manera particular ingiriendo oxaprost. Una vez ingresada al hospital, el médico revirtió el proceso abortiv,o por lo que fue declarado culpable de incumplimiento de sus deberes por la Justicia. Los grupos provida, ahora, quieren castigo para La Revuelta.

“Brindar información y acompañamiento no es delito”

La referente de La Revuelta, Ruth Zurbriggen, habló con LM Cipolletti durante el juicio al ginecólogo y dijo que la defensa intentó instalar una hipótesis que iba contra las organizaciones feministas para no reconocer los delitos del médico. “La defensa utilizó una serie de argumentos muy equivocados

para no reconocer los delitos que cometió Lastra. Para eso desvió la discusión hacia los movimientos que decidimos no abandonar a las mujeres cuando el Estado y los funcionarios no cumplen con las obligaciones que tienen”, expresó Zurbriggen. Dijo que “brindar información y

acompañamiento no es delito”. Y aseguró: “Estamos amparadas por las convenciones internacionales de Derechos Humanos, en leyes vigentes y en un movimiento que muestra que el aborto insiste todos los días en la decisión de quienes llevan adelante la práctica.

