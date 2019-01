Los ex Mirasal esperan el traspaso a nuevas empresas

La firma allense Mirasal perdió los contratos que tenía con YPF y entró en convocatoria de acreedores, por lo que notificó a todos los empleados que serían despedidos. Camioneros, y otros gremios, anunciaron que bloquearían la actividad de YPF en la Estación Fernández Oro, pero finalmente hubo acuerdo para garantizar los contratos. Ahora, la duda está centrada en un grupo de obreros que no habrían aprobado los exámenes médicos. “Hay 14 trabajadores que tienen problemas de salud y no están aptos para trabajar, pero es un tema que vamos a ver más adelante, cuando se complete” la reinserción laboral de los ex Mirasal, aseguró Rubén Belich, titular del sindicato de Camioneros.