Los despedidos de Lucaioli no cobraron la liquidación

En el sindicato reclamaron la intervención de la Justicia para que los trabajadores cobren sus liquidaciones completas y no al 50%, como pretende la empresa. “Los echaron de un día para el otro y se quieren aferrar a un artículo (de la ley de contrato de trabajo) que les permite pagar media indemnización, pero el plazo venció el miércoles y no les pagaron”, aseguró Juan Morrison, secretario adjunto del gremio, a LU19.

Al conocerse los despidos, que afectaron también a trabajadores de otros puntos de la provincia, la AEC salió a la calle para que fuesen reincorporados. Sin embargo, no hay diálogo con la empresa, que no llevó ninguna propuesta a la mediación en la sede de la Secretaría de Trabajo. Entonces, ahora reclaman que sean indemnizados al 100% y que les paguen en forma urgente. “No pueden pasar las fiestas sin plata en los bolsillos”, graficó Luis Torres, secretario gremial de la AEC.

La empresa justificó los despidos por una crítica situación económica, tras presentarse a un concurso de acreedores.

“La situación no deja de preocuparnos. Se venció el período legal, tratamos de no tomar medidas de acción directa, pero viendo que pasó la audiencia y la empresa no pagó ni siquiera pagaron eso, vamos a manifestarnos (en las sucursales)” para que los vecinos se enteren de la situación, dijo Torres. El dirigente aseguró que las protestas se irán endureciendo, aunque en las sedes de la empresa: “No vamos a cortar los puentes”, manifestó.

15 empleados fueron despedidos hace diez días.

La empresa se declaró en crisis, abrió un concurso de acreedores y aseguró que pagaría sólo el 50% de las indemnizaciones. Algunos empleados tienen 18 años de antigüedad.

Reclamos sin respuestas

Reincorporación

A través de la Asociación de Empleados de Comercio, los despedidos recurrieron a la Secretaría de Trabajo para recuperar sus puestos a través de una mediación. El primer intento fracasó.

Indemnizaciones

Ahora, los ex empleados buscan cobrar su indemnización plena y denunciaron que a la empresa ya se le venció el plazo legal para abonarles sólo la mitad.