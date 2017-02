Los concejales frenaron el aumento de los colectivos

No habrá una sesión extraordinaria para aprobar el acuerdo.

Los colectivos del servicio urbano aumentarán, aunque ahora no se sabe cuándo.

Aunque la empresa Pehuenche tiene apuro en actualizar la tarifa del servicio urbano de pasajeros y el Ejecutivo municipal, apoyando el reclamo de la empresa, pidió al Concejo Deliberante que convoque a una sesión extraordinaria, la presidenta María Elisa Lazzaretti tiró abajo esa posibilidad, por lo que no habrá suba en el boleto hasta que los concejales inicien un nuevo período ordinario de sesiones.

En diálogo con LM Cipolletti, Lazzaretti aseguró que el Deliberante no tiene tiempo para una extraordinaria. “Hasta después del primero de marzo no se va a tratar, ni tenemos fecha cierta, porque todo depende de las reuniones que tengamos en comisión, del análisis que haga cada bloque, cada concejal. Los tiempos legislativos se tienen que respetar, así que habrá que esperar”, explicó.

El período legislativo iniciará el primero de marzo, cuando el intendente Aníbal Tortoriello realice la apertura, en lo que será la primera sesión ordinaria del año. Hay varios proyectos ya presentados que esperan convertirse en ordenanza, como el que impulsa un nuevo sistema de estacionamiento medido o la iniciativa sin fin que rodea a la pirotecnia. Se suma ahora una actualización en la tarifa plana, más el boleto estudiantil de Pehuenche. Por la definición de los concejales, los estudiantes cipoleños arrancarán el ciclo lectivo con el valor del año pasado.

Lazzaretti no adelantó prioridades, pero, en lo que respecta al incremento del boleto, dijo que será tratado “en marzo, sin dudas”. Comentó que hasta la tarde del lunes el expediente que seguía el secretario municipal de Fiscalización, Diego Rebossio, no había ingresado al Deliberante y acotó: “Ponele que ingrese hoy (por ayer), igualmente no llegamos a tratarlo antes de que iniciemos con el período ordinario. Por más que queramos, tendrá que esperar”.

Luego, restará ver la postura que toma cada edil. Aunque el oficialismo tiene mayoría automática, varios de los integrantes del bloque se mostraron autocríticos el año pasado por haber autorizado la suba sin que Pehuenche mejorase el servicio.

La que adelantó su oposición fue la concejal María Eugenia Villarroel. En principio, le pareció un abuso que el Ejecutivo acuerde con Pehuenche una suba que tiene que pasar por el Concejo. En los mismos términos calificó el aumento, teniendo en cuenta que las paritarias no superarían el 20 por ciento de aumento, considerando, además, que haya cada vez más desempleo, se viene una nueva actualización de la tarifa de los servicios públicos y aumentan los alimentos.

“La economía familiar ya está bastante deteriorada y este aumento sobre el boleto de colectivo recae sobre la clase trabajadora. No es momento de incrementar más nada”, sostuvo, enfáticamente. Y recordó que Pehuenche “no cumple cabalmente con su servicio”, a tal punto que aún siguen peleando porque incorpore o readecuen sus unidades para que sean inclusivas.

27% es el aumento consensuado entre Pehuenche y la Muni.

El acuerdo contempla llevar el boleto a $13,75, mientras que los estudiantes abonarían $3,50. La oposición cuestionó que se envíe un proyecto con la tarifa, en lugar de los estudios de costos.

El Ejecutivo no presentó el proyecto, pero los legisladores advirtieron que no tienen pensado tratarlo antes del 1º de marzo, y no le darían prioridad.

El Ejecutivo apuraba la suba

El secretario de Fiscalización, Diego Rebossio, pidió a los concejales una sesión extraordinaria porque la empresa viene absorbiendo los costos. Sin embargo, el pedido pro empresarial del Gobierno no tuvo eco.