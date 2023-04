Los candidatos más jóvenes son cipoleños: la historia de Coti y Joaquín

Los candidatos más jóvenes en la provincia de Río Negro para las elecciones del próximo 16 de abril son oriundos de Cipolletti. Se trata del mecánico y estudiante de Psicología Joaquín Berrud y la docente de nivel inicial y estudiante de Ciencias de la Educación “Coti” Vera. Ambos opinan que la actual política no tiene representación de la juventud y no proyectan políticas públicas que los contemple.

Por su parte, Coti tiene 24 años, trabaja en un jardín de infantes y cursa el cuarto año de la carrera de Profesora de Nivel Inicial en la UNCo. Nació en Corrientes y llegó a Cipolletti junto con su familia cuando tenía 7 años. Se crió en el barrio San Pablo y actualmente vive con su pareja en esa misma zona.

Joaquín va como candidato a legislador en la lista sábana en el puesto decimotercero en la lista 430 que lleva como candidata a gobernadora a Silvia Horne, mientras que Coti es la tercera candidata titular de la lista de Vamos con Todos para el Concejo Deliberante de Cipolletti.

“Es importante ser parte de la política porque es necesaria la apertura de la juventud en términos políticos. Los discursos dejan de lado las necesidades que nos atraviesa a gran parte de la población, y principalmente a la juventud. Ejemplo de ello son el boleto estudiantil gratuito, el acceso a viviendas, a un terreno, problemas transversales que nos afectan a todos, pero en la juventud se acrecientan”, comentó Joaquín.

Afirma que la juventud hoy ocupa un lugar periférico en la sociedad. Dijo que son los vacheros de un restaurante, los barrenderos, los mozos, los deliverys y los ayudantes en trabajos de oficios.

“Nunca nos dan la posibilidad de ocupar un lugar central que nos reconozca un saber, con proyección a futuro. Somos la mano de obra no calificada, mal remunerada y precarizada. Necesitamos un Estado presente que regule esto y genere procesos de mejora. Necesitamos políticas de acceso al trabajo para los jóvenes. Y no puedo dejar de vincular esta situación con el impacto en la salud mental de la juventud, quienes sufren altas tasas de depresión y de suicidio”, remarcó.

En tanto, Coti explicó que es necesario formar parte de la política porque los discursos hacen creer que los jóvenes son el futuro y hay que darle importancia. “Nos hacen creer que el futuro está en nuestra manos. Hace mucho venimos trabajando para transformar la realidad en la que vivimos. Desde la universidad, por ejemplo, trabajamos para acompañar la trayectoria estudiantil. Somos nosotros quienes podemos y debemos darle voz a las demandas, necesidades y sueños de los jóvenes, los adultos no tienen por qué hablar por nosotros”, comentó.

Joaquín intentará apostar a proyectos que permitan acompañar a los estudiantes en el acceso al boleto estudiantil gratuito y políticas de contención del estudiantado. “Necesitamos que existan regulaciones inmobiliarias para que un estudiante sin trabajo, que lo banca su familia, pueda acceder a un alquiler económico que le permita vivir y no dedicarse a sobrevivir, sino a estudiar. También trabajar en el acceso a la tierra y a una vivienda, que tampoco hoy se está cumpliendo.Hay que regular precios y hacer accesible la vivienda a todos los rionegrinos”, expresó.

“En Vamos con Todos nos preocupa mucho el acceso a la vivienda. Los jóvenes que estamos estudiando o empezamos a trabajar soñamos con independizarnos, pero hoy en Cipolletti eso es un gran problema. Hay pocas inmobiliarias que manejan el mercado. Además, en la ciudad tenemos las dos carreras con mayor matrícula de la UNCo y eso nos llena de jóvenes. No sólo hablo de altos precios, sino también de requisitos exagerados que nos son imposibles de cumplir”, expresó Coti.

Agregó que hasta hace poco los trabajadores podían acceder de alguna manera a la vivienda propia, pero actualmente para los jóvenes ese sueño se volvió inalcanzable.

La candidata a concejala añadió la problemática de la salud como un tema prioritario a debatir. “Respecto a la salud, estamos totalmente desprotegidos. La mayoría de los jóvenes trabajamos de manera informal, es decir sin obra social, y nos atendemos en el hospital. El sistema está desbordado”, reclamó.

Al respecto, Joaquín sumó que como estudiante de psicología no puede dejar de pensar en la salud mental. “Deberían existir distintos dispositivos que sirvan de amortiguadores de la salud mental para dar respuestas a la población. Hoy vemos un sistema de salud, que referido a lo mental, no puede dar respuesta ni contener a la población. La salud mental pasó de ser un derecho a un privilegio. Tenemos leyes muy innovadoras pero no se están cumpliendo”, expresó.

Ambos coincidieron en que "el frente Vamos con Todos es el único espacio político que no sólo piensa en los jóvenes sino que permitió que se ganen el espacio y puedan ser ellos mismos quienes discutan las políticas públicas que necesiten".

“Vamos con Todos tiene la fuerza de la coherencia histórica. Nos motoriza esa coherencia política que no habla de conveniencias electorales sino de convicciones ideológicas, que piensan al mundo desde ese lugar y no en función de una elección”, relató Joaquín.

Por su lado, Coti dijo que fue el único espacio político que se encargó de conversar con las organizaciones integradas por jóvenes con militancia. “No es una cuestión testimonial, somos jóvenes, mujeres con militancia territorial, desde antes de esta campaña que encaramos. Tenemos compañeros que dan clases de apoyo en los barrios, trabajan en el área de deporte y cultura, y hace mucho venimos participando intentando cambiar la realidad. Todo lo que representamos es genuino”, aseguró.