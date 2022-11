El abogado defensor del conductor televisivo Emiliano Gatti volvió a cargar contra la Justicia por hacer público "el domicilio, la patente del auto y el nombre" del periodista investigado por almacenamiento y distribución de imágenes de abuso infantil. Gatti aún no fue imputado y su asesor legal, Marcelo Hertzriken Velasco, afirmó que se debe a la falta de pruebas. "Estamos molestos por la imprudencia, no por la investigación", manifestó.

"Me entero de las cosas por los diarios. No nos enteramos por fiscalía, sino por declaraciones públicas. Es un hecho bochornoso. Estamos molestos por la imprudencia, no por la investigación. En Cipolletti están haciendo la misma investigación, con la cautela de no hacer falsas acusaciones públicamente", dijo Hertzriken Velasco a LU19.