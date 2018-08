“El problema del aumento de precios no es de los comerciantes, sino la cadena primaria de comercialización. Ahí es donde tiene que controlar el Estado. Por ejemplo, los molinos, generan un fuerte aumento en las actividades primarias y después eso se va multiplicando en la cadena de valor”, explicó Bunter en diálogo con LU19.

Dijo que la carne, un producto que decían que no iba aumentar, empezó generando pequeños incrementos de 2 a 4 pesos por semana. “El comerciante intentaba absorber esos aumentos, pero llega un punto que no lo pueden hacer más y lo trasladan al consumidor final. Los aumentos que se vienen van a ser un poco más agresivos”, relató.

Dijo que, si aumenta el combustible, aumenta todo, por los costos de transporte. “Hay una cadena que es perjudicial. Fuera de esa cadena hay una sensación que nos perjudica mucho”, contó.

Añadió que los productos que registraron aumentos más agresivos fueron la carne y la harina. La verdura le siguen los pasos, sobre todo aquellas fuera de estación como el tomate y el zapallito.

“Hay sectores que son marcadores de precios. Pero la culpa no es del comerciante, que sólo quiere vender. A ellos les digo que es mejor vender un poco más barato y en cantidad, que no vender nada. En Cipolletti cerraron carnicerías y en este momento hay varias del rubro que están muy complicadas. El volumen de las boletas es altísimo y las ganancias disminuyen. No hay ventas, y son alimentos que no duran más de una semana. Si no la venden, no sirve”, explicó Bunter.

También comentó que la gente está cambiando el pensamiento en la compra. “Se compra menos, pero se sigue comprando. Ahora se venden cortes más baratos como la carne picada, aguja y puchero. En el resto de los comestibles se trabajan mucho las segundas marcas. Los consumidores también están optando por los supermercados mayoristas y se tarjetea mucho”, aseguró.