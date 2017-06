Le usurparon la casa y quedó en la calle con sus tres pequeños hijos

Marisol Guantemil sufrió la violenta usurpación de su vivienda en el barrio Marleta de la ciudad de Cinco Saltos. La golpearon junto a sus hijos de 15, 10 y 7 años, y la dejaron en la calle. Por el conflicto y los constantes traslados los menores perdieron la escolaridad.

Promoción Familiar de Cipolletti se hizo cargo del alojamiento hasta marzo pasado. “Estuvimos en un motel de Cinco Saltos, luego me trasladaron a un hospedaje de Cipolletti, después estuve en Fernández Oro, y luego pasamos por varias casas de amigos porque en febrero me dejaron en situación de calle. No tengo trabajo, ni subsidio, y mis hijos no están yendo a la escuela”, relató a LM Cipolletti.

La mujer exige una ayuda social hasta que pueda estabilizarse y encontrar un trabajo que le permita mantener a su familia. Pasado el mediodía viajaba hasta Cinco Saltos para instalarse en el interior del Municipio junto a sus hijos para que le den una solución.