De acuerdo a su testimonio, la discusión entre ambas jóvenes comenzó cuando fue a buscar a su hijo de seis años a la casa de su ex suegra. Allí permanecieron hablando por unos minutos hasta que pasó una moto por en frente de la propiedad, en la que iba el atacante y su hermana.

"Me empezaron a decir cosas y a insultarme, por eso me enojé. Después empezaron los piedrazos, ella se cayó de la moto y atrás vino el hermano a pegarme un bochazo. Con ella nos habíamos peleado varias veces por Facebook y con su hermano nunca tuve problemas, por eso no entiendo por qué lo hizo. Creo que intentó matarme, porque sino no me hubiera herido en la cabeza", sentenció Rocío.

Rocío Godoy Le rompieron la cabeza de un piedrazo, estuvo en coma y vive para contarlo

Luego de recibir el piedrazo, Rocío cayó inconsciente en medio de la calle y tuvo que ser trasladada de urgencia al hospital Pedro Moguillansky, donde fue intervenida quirúrgicamente y permaneció cuatro días en coma. Por la fractura de cráneo tuvieron que colocarle cuatro clavos y una malla, además de diez puntos para cerrar la herida.

Cuando despertó, la joven comenzó a recordar todo lo ocurrido y la inundó la indignación. "Casi me muero, no pensaron en nada, ni en mi hijo ni en mi familia. Nos habremos peleado en otras ocasiones, pero nada justifica lo que me hicieron ni tanta violencia. No voy a hacer justicia por mano propia, quiero que todo se haga de manera legal", indicó.

Si bien Rocío no presentó ningún tipo de secuelas tras el golpe y la operación, sí perdió masa encefálica y hoy tiene que tomar medicamentos anticonvulsivos y otros para apaciguar el dolor y las contracturas que sufre de manera diaria.

La damnificada contó que los hermanos son conocidos en la zona y los vecinos no los quieren cerca.

Hospital Pedro Moguillansky Cipolletti Le rompieron la cabeza de un piedrazo, estuvo en coma y vive para contarlo

"Estoy bien, con mi familia, pero tengo bronca. Mi ex suegra y otras personas vieron lo que pasó, saben quién dice la verdad. Yo antes era terrible, pero había decidido cambiar mi vida: trabajar y estar con mi novio e hijo, y es lo que voy a seguir haciendo", concluyó.

En tanto, fuentes judiciales informaron que, tras la golpiza, se le formularon cargos a los dos hermanos por el delito de lesiones graves y se les impuso una restricción de acercamiento por 4 meses y un rango de 500 metros.