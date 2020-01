Un vecino del barrio Piedrabuena de Cipolletti se llevó una desagradable sorpresa cuando fue a comprar al supermercado Changomas y al salir, no encontró a su camioneta Ford Ranger, color blanca. "Me equivoqué", aseguró que dijo José para sus adentros, al no ver el vehículo, y recorrió gran parte de la playa de estacionamiento en su búsqueda. Sin embargo, efectivamente, había sido víctima de un robo y tuvo que recurrir al auxilio de un policía que realiza adicionales en el centro de compras.