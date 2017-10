Le dio un palazo en la cara a su mujer y quedó libre

Estas medidas alternativas fueron ordenadas por la jueza Florencia Caruso, que interviene en el caso, cuando las partes celebraron la audiencia de formulación de cargos.

El agresor, de 31 años, fue identificado con el apellido de Jara. Se le imputó el delito de lesiones graves, agravadas por el vínculo de pareja preexistente, en un contexto de violencia de género, según informaron ayer fuentes judiciales.

El hombre estuvo detenido hasta ayer, luego del violento episodio que protagonizó el sábado por la noche, después de las 22, en un domicilio de calle Tres Arroyos, donde vivía con su pareja.

Según la teoría del caso, el imputado tomaba alcohol con un amigo en su casa, mientras su pareja y la hija de ella, de 13 años, miraban televisión.

“Al rato, cuando el amigo se marchó, se puso como loco. Pedía que su patrón le traiga el dinero de un trabajo, y se la agarró conmigo. Ahí empezó a romper todo. Yo me fui a caminar afuera para que esté tranquilo. Estaba descontrolado. En un momento, me arrojó una pala y me la dio de lleno en la cara. A raíz de eso tengo fractura, ocho puntos y la cara desfigurada. Mi nena se descompensó y tuvo que ser atendida igual que yo en el hospital”, relató Silvana, quien se encontraba en pareja con el agresor desde hacía más de seis años.

Según fuentes médicas, la mujer sufrió un profundo corte sobre la ceja, por el que recibió ocho puntos, y una fractura en el hueso frontal de la cara.

La intervención de la hija de la víctima fue vital para que el hecho no pasara a mayores. Es que llamó rápidamente a la Policía para que ayudaran a su mamá. Cuando los uniformados arribaron al lugar, lograron detener al hombre golpeador.

Rechazaron el pedido de prisión preventiva

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Rita Lucía pidió la prisión preventiva por 20 días para el imputado porque restan producir algunas pruebas, como el testimonio de la menor testigo (en cámara Gesell), quien hasta ayer no estaba en condiciones de hacerlo debido al shock emocional que sufrió. Sin embargo, como el acusado no tenía antecedentes y este fue el primer episodio de violencia, por lo menos registrado por la Justicia, subsidiariamente la fiscal solicitó otras medidas.

La jueza no hizo lugar al arresto preventivo solicitado, pero sí a la exclusión del hogar y la prohibición de contacto y acercamiento tanto con la víctima como con su entorno más cercano. El imputado dijo que se iba a ir a la casa de su madre, quien vive sola, pero como todavía tiene que pasar a buscar sus pertenencias por la vivienda que compartía con Silvana, la víctima, podrá presentarse a tal efecto con un policía que garantice el debido proceso.

Mientras tanto, lo asiste el defensor oficial Sebastián Oliva.