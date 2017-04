El intendente de Fernández Oro, Mariano Lavín, volvió a los tribunales cipoleños, aunque en esta oportunidad no se trata de denuncias contra el ex jefe comunal Juan Reggioni sino de la querella contra un vecino que lo insultó y lo invitó a pelear cuando se encontraba en su despacho. De acuerdo con fuentes judiciales, la situación no pasó a mayores pero Lavín decidió avanzar en una presentación que deberá ser resuelta por el juez de turno cipoleño.