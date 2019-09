Las siguen matando: el testimonio de los familiares de las víctimas

En todos los casos, ni bien se enteraron del aberrante asesinato de Cielo no pudieron evitar recordar a su familiar y la indignación de que sigan matando a las mujeres y que las políticas públicas no terminan de aceitarse para evitar más muertes.

Cuando LMN los contactó, tuvieron una respuesta favorable y todos manifestaron el apoyo a la familia de Cielo, advirtiendo que el camino que tienen por delante es duro porque se debe transitar de por vida.

La marcha del lunes en Plottier convocó a más de 10 mil personas.

Sus palabras nacen del dolor y la lucha cotidiana para intentar salir adelante.

A una semana del hallazgo del cuerpo mutilado de Cielo, los avances en la investigación son contundentes.

Alfredo Escobar, el acusado, está sumamente complicado porque su semen fue encontrado en el cuerpo de la víctima, y se aguardan los resultados de los análisis de la sangre hallada en su casa, donde habría asesinado y desmembrado a la joven.

Por estas horas, solo resta determinar en qué vehículo se deshicieron del cuerpo de Cielo.

--> “Otra mujer termina con su vida, sus sueños, sus proyectos truncados en manos de un salvaje”

Karina y Valentina fueron asesinadas a puñaladas el 22 de febrero de 2018 en Las Ovejas. El autor fue Lorenzo Muñoz, el ex de Karina, quien tenía una restricción de acercamiento por violencia de género y una causa en trámite por abusar de Valentina.

Alejandra, hermana de Karina, contó a LMN: “El sentimiento como familia al escuchar que hubo otro femicidio es de impotencia, bronca, porque considerando la manera atroz en que se terminó la vida de Karina y Valentina, creíamos que ya no iba a haber más femicidios, que el Gobierno y la Justicia iban a hacer algo para que esto no volviera a ocurrir, y nos damos cuenta de que no fue así”.

“Hoy el femicidio de Cielo pone nuevamente al descubierto la responsabilidad del Estado y el desamparo que sufrimos las mujeres por los gobiernos de turno. Otra vez, como sociedad, tenemos que lamentar que otra mujer vea su vida, sus sueños, sus proyectos truncados en manos de un salvaje”, aseveró Alejandra.

“Esta noticia nos hace revivir otra vez el doble femicidio de Karina y Valentina, por eso nos solidarizamos con la familia de Cielo”, concluyó.

Por su parte, Laura Durán, cuñada de Karina, explicó: “Cuando nos enteramos del femicidio de Cielo quedamos conmocionados. Como mujer tuve una sensación de desolación y desamparo que producen estos femicidios”.

“Nos imaginamos el terrible momento que pasa la familia de Cielo. No es fácil el camino que tienen que recorrer, nosotros aún hoy no podemos levantarnos”, confió Laura.

“No veo iniciativa desde el Gobierno para protegernos a las mujeres. No veo asistencia integral y tampoco veo que desde lo judicial se haga algo. Nosotros hubiésemos querido que nadie más pasara por esta situación tan fea, por este dolor y devastación que se produce cuando te arrebatan la vida de un ser querido. Pedimos a la Justicia y al Gobierno que se eviten más muertes de mujeres”, concluyó.

En tanto Miguel Apablaza, hermano de Karina, contó: “El caso de Cielo nos conmovió muchísimo y nos vimos reflejados en el dolor de esta familia. Sabemos lo que se siente perder a un ser querido, más de esta forma. Es un sentimiento muy difícil de explicar. Es como si te abrieran el pecho, te arrancaran el corazón, el alma se te parte en mil pedazos. Es feo, horrible y triste. Como familia vivimos hace 19 meses con este dolor, con esta angustia de haber perdido a nuestros seres queridos sabiendo que se podría haber evitado. Lamentablemente, en nuestro caso, los miembros de la Justicia no supieron cuidar a una mujer y una niña”.

“Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para que no vuelva a ocurrir y que una familia pase por esto. Lamentablemente no se puede hacer nada para cambiar lo que ya pasó, pero sí se puede hacer mucho para lo que viene. Queremos que las personas que nos tienen que garantizar seguridad vayan un paso adelante de estos asesinos. No puede ser que sigan matando mujeres y sigamos estando en el mismo lugar”, criticó Miguel.

“Le mandamos un fuerte abrazo a la familia de Cielo. Estamos a su disposición para lo que necesiten, porque es un camino que van a tener que transitar de por vida”, concluyó Miguel, quien estaba bastante conmocionado.

--> “Tienen que ser fuertes, la lucha recién empieza”

A Fernanda la mataron el 20 de julio de 2017 a puñaladas y después la quemaron. Estaba embarazada de 7 meses. El macabro crimen ocurrió en Rincón de los Sauces. Laura, su hermana, no dudó en hablar con LMN.

“Hoy nuestro corazón llora nuevamente porque volvemos a revivir cada momento de tantas preguntas sin respuestas, de tanto dolor sin consuelo. Hoy queremos y estamos con la familia de Cielo para decirles que tienen que ser fuertes, que la lucha recién empieza y que no deben descansar hasta que no se haga justicia. Si bien nada nos devuelve a nuestros seres queridos, hay que tener la seguridad de que estos asesinos no vuelvan a matar”, aseveró.

Entiendo mucho su dolor, eso que están viviendo y que nos tocó vivir a nosotros y a otras muchas familias de mujeres asesinadas por estos monstruos, porque otro nombre no pueden tener”, confió la joven.

“Fue un hecho tan aberrante y tan cruel... Esto es así, es morir todos los días, porque lamentablemente también nos matan a nosotros”, concluyó Laura.

--> “A mi hermana la mataron como a un animal, pero lo que le hicieron a Cielo fue peor”

Violeta fue asesinada de 10 puñaladas el 29 de septiembre de 2017, en plena vía pública de Plottier. Su hermano, Fabián, revivió todo lo ocurrido cuando se enteró del femicidio de Cielo.

“A Cielo no la conocíamos, pero en el momento en que nos enteramos de que había sido asesinada fue inevitable acordarnos de Violeta, nos dolió muchísimo porque nosotros vivimos algo similar. Me imagino el dolor que debe sentir esa familia”, reflexionó.

“En su momento también estuvimos muy acompañados por agrupaciones sociales, porque mi hermana era auxiliar de servicio. Por suerte, la Justicia dio con el femicida y después le dieron perpetua”, recordó el hombre.

“No esperábamos que vuelva a pasar esto en Plottier, pero lamentablemente en la sociedad que vivimos las mujeres no saben con qué hombres se van a cruzar. Es muy feo y doloroso esto que pasó”, advirtió Fabián.

“A mi hermana la mataron como si fuera un animal, y en el caso de esta pobre jovencita fue peor, no entiendo qué les pasa por la cabeza a personas así”, se preguntó.

“Es imposible aconsejar a la familia de Cielo porque sé que el dolor no se va nunca, está siempre presente. Por más que la Justicia actúe rápidamente, por más que le hayan dado perpetua, mi hermana no vuelve más. Cielo tampoco va a volver”, se lamentó.

“Creo que debe haber formas de prevenir la violencia de género, se podrían hacer cosas. También es cierto que muchas mujeres tienen miedo de denunciar y después es tarde, termina pasando lo que pasó con mi hermana, con Cielo y con cientos de mujeres”, concluyó Fabián Matos.

