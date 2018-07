Las polémicas declaraciones sobre el SIDA del médico Abel Albino

Tras hacer una arenga sobre “educar para el amor, no para el sexo animal”, pidió que los chicos entiendan que “el profiláctico no la protege de nada. Porque el virus del SIDA atraviesa la porcelana. ¡El virus del SIDA atraviesa la porcelana!”.

En pleno Senado de Argentina durante la discusión del aborto legal, el médico Abel Albino dio estos argumentos sobre la no efectividad del condón. pic.twitter.com/k7Rd958bmx — AJ+ Español (@ajplusespanol) 25 de julio de 2018

En este contexto, la doctora Mabel Bianco, una de las históricas referentes del movimiento de mujeres, se retiró a los gritos.

Embed Me retiré del Salón del Senado ante lo que dijo Albino “el preservativo no protege de nada” Una vergüenza tener que escuchar esto !! — Mabel Bianco (@mabelbianco) 25 de julio de 2018

Sin embargo, la interrupción no modificó el discurso del médico de Tucumán: “El virus del SIDA atraviesa la porcelana, es 500 veces más chico que el espermatozoide. Entonces el profiláctico no sirve absolutamente, porque falla en el 30%, en el embarazo… imagínense lo que puede pasar con el SIDA. Uno no está absolutamente cubierto”.

Acuérdense que el virus del SIDA es filtrable, atraviesa la porcelana. Cualquier imperfección que tenga el profiláctico, está liquidada

Las declaraciones no sólo generaron repudio dentro del recinto donde se realizan las audiencias, sino que las redes sociales se hicieron eco de la situación.

Allí, referentes de la lucha contra el VIH- SIDA salieron al cruce y mostraron su descontento con el discurso, como así también los propios usuarios de Twitter.

Embed “El virus del sida atraviesa la porcelana”.

Abel Albino, médico pediatra y creador de fundación CONIN. pic.twitter.com/54npccH7yD — Revista Palta (@revistapalta) 25 de julio de 2018

Embed Sobre las declaraciones del doctor Abel Albino acerca del preservativo. Por favor, no confundirse ni dejarse engañar. Hay q escuchar a los que saben de verdad https://t.co/MIL21n7BYq — Nora Bär (@norabar) 25 de julio de 2018

Embed Dicen que hay que enseñar más educación sexual para que no hayan abortos y llevan al senado a Abel Albino que dice que el sida traspasa los preservativos... pic.twitter.com/qdvyDZ2WJg — Jere (@MMA_atheist) 25 de julio de 2018

Embed Las burradas que dijo Abel Albino espantaron hasta a Michetti — Emma إيمانويل (@Emma_Magnus) 25 de julio de 2018

Albino se manifestó contra el aborto. “Me dan ganas de llorar tener que venir a la Cámara de Senadores a pedir por favor que no maten a los chicos”, dijo al comenzar su exposición.

“No puedo creer que tenga que venir a decirlo. Son seres humanos como nosotros, tienen un derecho personalísimo; matar a un niño es abortar”, consideró. Albino indicó que atender “a niños pobres; hago pobreza y desnutrición… Es un hobby caro que tengo”.

