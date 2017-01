Las Perlas: se tiró al río a nadar y murió ahogado

El calor no perdona. Tampoco las peligrosas aguas del Limay, que en la tarde del domingo se cobraron una víctima más. Cerca de las 20, un joven oriundo de Neuquén murió ahogado en Balsa Las Perlas y los peritos forenses de la morgue judicial de General Roca ahora intentan determinar las causas de su muerte, ya que presentaba un golpe en la cabeza.

De acuerdo con la información preliminar que recabó LM Cipolletti, el joven se pudo haber golpeado con algo cuando se arrojó al río, por lo que no se descarta que tal circunstancia haya incidido en el resultado final.

La Policía identificó a la víctima como Hugo Gustavo Cifuentes, de 27 años, quien la tarde del domingo concurrió a La Herradura junto a un amigo para refrescarse en las aguas del Limay.

Según informó el subcomisario José Luis Frattini, jefe de la Brigada Rural, quien transitoriamente está a cargo de la unidad policial en Balsa Las Perlas, la víctima cruzó nadando el cauce del río hasta llegar a la costa del camping Costa Soleada, ubicado en la margen rionegrina, y de ahí ya no pudo regresar a La Herradura.

No se sabe muy bien qué le pasó entonces, aunque está claro que el incidente se desató en inmediaciones del camping, ya que el rescate tuvo lugar en ese sitio, cuando otras personas vieron que se estaba ahogando y lo auxiliaron. “Cuando llegué al lugar ya lo habían sacado y le comenzamos a hacer ejercicios de RCP para reanimarlo”, explicó la testigo Betsabé Flores.

Minutos después llegó la Policía rionegrina. También acudieron los bomberos de Balsa Las Perlas y personal de Salud del hospital Castro Rendón de Neuquén se presentó de inmediato en una ambulancia del SIEN, que por su proximidad con la zona, suplió en sus tareas al servicio del hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti.

Fratini aseguró que los médicos le hicieron reanimación cardiopulmonar pero no dio resultados. “El joven no respondió, falleció en el lugar”, acotó, aunque algunos bañistas pensaban que seguía con vida porque su cuerpo se movía y se quejaron de que la zona no contara con guardavidas.

Debido a que no hubo una recuperación, el cadáver del joven fue trasladado hasta la morgue judicial de General Roca, donde los peritos intentaban dilucidar la causa de su deceso. Es que además de haberse ahogado, presentaba una lesión a la altura de la frente, lo que hace pensar que se pudo haber golpeado al arrojarse al agua, según comentó Fratini.

El amigo con el que había ido al río denunció a la noche su desaparición. Dijo que no se dio cuenta de la situación en ningún momento.

Una zona peligrosa

En diálogo con LM Cipolletti, el titular de Protección Civil, Felipe Vallejos, confirmó que la zona donde ocurrió el hecho no tiene seguridad balnearia, como en otros sitios, por lo que recomendó evitar los chapuzones. “El río es muy peligroso en toda la zona de Balsa Las Perlas”, añadió Fratini.

“Cuando llegué, ya lo habían sacado y le comenzamos a hacer ejercicios de RCP para reanimarlo, pero el chico no respondió, murió ahí en el lugar”. Betsabé Flores. Testigo del momento en el que intentaban reanimar al joven

El amigo nunca supo lo que ocurrió

Era tarde y pocos datos tenían del fallecido, hasta que un muchacho se presentó en la Comisaría 46 de Plottier y comentó que su amigo, con quien convivía, había desaparecido al internarse en las aguas del Limay, en la zona de Balsa Las Perlas. Según sus dichos, le llamó la atención que no volviera. Dijo que escuchó algunos gritos en el lugar, pero nunca se percató de que pudiera tratarse de su amigo, y mucho menos de que se estuviera ahogando. “Ahora estamos tratando de dilucidar qué pasó en la costa del camping”, explicó el subcomisario José Luis Frattini, jefe de la Brigada Rural.