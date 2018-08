La rionegrina comenzó su discurso agradeciendo a las personas que respetaron sus tiempos para analizar el debate y arremetió contra quienes "viralizaron" su número de teléfono. "En dos días recibí 5819 mensajes de WhatsApp y más de 4 mil mails que, por tiempo físico, no he podido responder", señaló.

En cuanto al proyecto, aseguró que se aferró a sus "convicciones y obligaciones" para representar a quienes la votaron y, además, a quienes no lo hicieron.

"Es un debate que, desde mi punto de vista, ha sido viciado y lanzado en las peores condiciones. Hemos sido enredados en una batalla para servir a tácticas de coyuntura, se ha generado una cortina de humo en el momento menos adecuado. No he visto la intención real de solucionar la problemática que tienen las mujeres porque no se han destinado los recursos necesarios", aseguró Larraburu.

Por su parte, señaló que entre los años 2014 y el 2017 "sólo hubo una muerte por aborto clandestino" y que, si bien "toda muerte genera dolor y hay que evitarla, las estadísticas duras demuestran que en Río Negro hubo 11 muertes por femicidios".

Finalmente, recordó una experiencia personal en su ciudad natal, San Carlos de Bariloche, en la que se encontró con una vecina de un barrio vulnerable: "Lali tiene 47 años y está transitando el embarazo de su noveno hijo pero ella me dijo que los tuvo a todos porque eran su orgullo. Es que las mujeres pobres tienen a sus hijos porque es la única forma que encuentran de trascender".

