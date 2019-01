Las Grutas, paraíso de la pesca

Pejerreyes, lenguados, gallos, sargos, chuchos, róbalos y cabrillas pueden prenderse al anzuelo. Para estos ejemplares no se necesita un equipo de gran envergadura. Basta uno de pesca variada, algo más grande que los que se utiliza en ríos y lagos y que en el mercado local se consigue desde $1250.

Los aficionados resaltan que además del mejor lance y la emoción del pique, la paz del escenario es la fuerza que cautiva.

Pueden ir solos o en grupos, con el asado y las demás satisfacciones que brinda la amistad.

Después están las competencias, que organizan dos instituciones de San Antonio Oeste, el Club de Pescadores de Punta Verde y el Náutico.

Hace algunos años nació la idea de construir un muelle de pescadores en Las Grutas. Fue declarado de interés municipal, pero no pasó de allí. Recientemente también surgió una propuesta en Puerto San Antonio Este, la generosidad de sus playas están entre las favoritas. La iniciativa la impulsó Marcelo Illodo, vecino de la localidad portuaria.

“Miles son las personas aficionadas a este popular deporte que vienen a la zona a disfrutar de la pesca, acompañados de amigos y familiares”, destacaron los legisladores Daniela Agostino y Jorge Ocampos, quienes impulsarán la iniciativa en el Parlamento.

Los tiburones, el gran desafío

Los expertos pescadores afirman que no hay nada como el tiburón. Hay tres tipos: el bacota es el más grande -de hasta 100 kilos- y más combativo. El gatopardo, el más frecuente, y el cazón. No se acercan a la costa y hay que arrojar las líneas con los anzuelos encarnados a 200 metros de la orilla. Para ellos se requiere una caña más fuerte, lo mismo que el reel, que porta hasta 600 metros de la tanza más resistente. Si bien no está prohibida su captura, entre los lugareños hay un acuerdo tácito de devolverlos al mar después de sacar la foto para inmortalizar el momento.

