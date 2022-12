Las farmacias de Cipolletti ya no aceptan fotos de recetas

“Tanto PAMI como Ipross ya tienen su sistema para hacer recetas, por lo cual el paciente sólo debe darnos su número de afiliado y allí nos aparece el pedido médico, con una identificación única. Pero en ambos casos estos sistemas ya se están implementando desde hace un tiempo”, detallaron desde la Farmacia Apothekaria.

Ahora, los pacientes deberán exigir obligatoriamente la receta en papel.

“Para cualquiera de los otros casos, en los que la receta no es digital, tiene que presentarse si o si la original en la farmacia. Ya no se permite más la foto, o la copia por email o fax”, agregó esa misma fuente, y aclaró que el gran problema de este mecanismo radicaba en la foto propiamente dicha, ya que en muchos casos no tenían buena calidad, con lo cual no eran claros los datos del profesional.

Aunque oficialmente no se dio un motivo del por qué se implementó esta medida de la noche a la mañana, los farmacéuticos locales hicieron hincapié en un “mayor control de las recetas”. “Con el sistema de la foto, podía pasar que personas malintencionadas enviaban la misma receta a cinco farmacias diferentes, y por una cuestión que ese tipo de receta no tienen numeración, en ningún momento en el sistema aparecía la advertencia de ‘receta duplicada’”.

Es así que detallaron que, por ejemplo, la prepaga OSDE llegó a no aceptar recetar emitidas el mismo día, para evitar este tipo de estafas.

“Pese a que es engorroso para las personas, porque antes le podían pedir la receta al médico solamente llamándolo por teléfono y ahora va a requerir que vayan al consultorio a buscarlas; de a poco las obras sociales va a ir implementando sistemas de recetas electrónicas, los cuales en definitiva van a terminar facilitando este proceso”, confiaron desde esa farmacia.

La APP de Ipross creció radicalmente

Con este gran cambio para las farmacias, los afiliados de Ipross no verán modificada su rutina a la hora de comprar sus medicamentos, principalmente porque la obra social provincial ya estaba implementando un sistema similar.

“Nosotros tenemos la Validación Electrónica Móvil (VEM) a través de la app Ipross Río Negro, de manufactura propia y en pleno crecimiento. Cuando emergió la pandemia proyectamos, en distintas reuniones, la digitalización de la relación entre el médico, la farmacia, y el afiliado”, explicó el presidente Alejandro Marenco.

App Ipross

De esta forma, la decisión de la Obra Social fue tramitar todo por vía electrónica: se digitaliza la consulta médica, la calificación de la prestación y la provisión de insumos. “Por ejemplo, todo lo que es salud sexual y reproductiva se hace vía electrónica. Esta Ley Nacional, toma por sorpresa a aquellas empresas y médicos que aún no se habían adaptado a la digitalización. La app de Ipross arrancó con unas 3.000 descargas y hoy andamos en más de 70.000, lo que significa que vamos por el camino correcto”, agregó Marenco.