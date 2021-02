Las denuncias de abuso acorralan a Marilyn Manson

El cantante Marilyn Manson ya suma cinco acusaciones por abuso sexual y se agrava la situación judicial. Una de ellas es la famosa actriz norteamericana y ex pareja, Evan Rachel Wood, quien publicó una terrible carta en sus redes contacto lo que sufrió. “El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson”, escribió la mujer en sus redes sociales.

“Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. Terminé de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso antes de que arruine más vidas. Estoy con las muchas víctimas que ya no guardarán silencio”, publicó Wood, famosa por su trabajo en la exitosa serie Westworld de HBO y la película A los trece, cuando era una adolescente.