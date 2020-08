Ladrones tuvieron tiempo de elegir hasta los zapatos de marca

Franco, el propietario de la vivienda, contó a LMCipolletti que hasta el momento pudieron constatar el faltante de tres televisores: uno de 55 pulgadas, marca Philips, que tiene luces led en la parte posterior de la patalla; y dos LED de 32 pulgadas. Uno de color negro, marca Noblex; y el otro es un Samsung gris oscuro.

"Tenía una compu nueva, marca Dell, que la había comprado hace una semana. Ni siquiera llegué a pagar la primera cuota. Vieron que tenía los papeles y se la llevaron con caja y todo. Solo me dejaron el cargador", acotó.

También se apoderaron de una guitarra, relojes, anillos y otras joyas. Les faltaban algunos electrodomésticos como la batidora y la minipimer. En su habitación dieron vuelta todo y se llevaron ropa de adulto, zapatos de mujer y zapatillas deportivas. "Se ve que estuvieron bastante tiempo porque tuvieron la delicadeza de elegir qué zapatos llevarse, solo los de marca; y sacar dos teles con una llave, que tenía colgados de la pared", advirtió.

Afortunadamente, de la pieza de sus hijos no sacaron nada. Por alguna razón que desconocen, dejaron todo tal como estaba y le perdonaron el carrito que habían dejado preparado para la beba que ya está por nacer. "Agradezco también que no hayan entrado cuando mi familia estaba durmiendo. Justo ayer mi esposa tenía un turno con el médico y no se encontraba, porque sino siempre está en la casa", contó.

Cuando regresó a su casa, se dio cuenta que algo no andaba bien porque vio las cortinas abiertas. Luego constató los destrozos. "Nos sacaron de todo", dijo.

El damnificado sospecha que los habían marcado previamente, porque vieron la oportunidad cuando no había nadie en la vivienda. Incluso, cuando ingresaron al grupo de seguridad que armó el barrio por Whatsapp, supieron que minutos después de las 8 algunos vecinos vieron merodear a un hombre. "Esta vez nos tocó a nosotros, pero todos tenemos que estar en alerta", consideró la víctima.

En efecto, durante la madrugada de hoy entraron a robar a otra casa del barrio, de donde se llevaron dos bicicletas que estaban en el patio.

Franco hizo la denuncia en la Comisaría Cuarta y el personal policial realizó ya su trabajo en el lugar en busca de evidencias que impulsen la investigación en curso.