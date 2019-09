Ladrones frustran sueño de chicos tras robo infame

Es probable que al ver el bolso cerrado, de gran peso, creyeran que contenía herramientas u otros elementos de valor y que, en la necesidad de huir del lugar, no constataran que en su interior había dos juegos de bochas.

“Cada juego tiene seis bochas azules, seis rojas y una blanca. Están hechas con un material muy específico, no se consiguen acá, y somos pocos los que hacemos bochas. Por eso no creo que les puedan dar otro uso o venderlas”, explicó la profe.

Ayer, intentaban contactar a los delincuentes o allegados por todos los medios y redes sociales, también en grupos de Whatsapp.

Al tratarse de bochas especiales, son muy difíciles de conseguir en el país. Mañana, los deportistas deben concurrir a competir a los Juegos Evita.

El hecho no solo es lamentable, sino que además los dejó sin herramientas para participar de una competición deportiva, ya que con estas bochas juegan y entrenan alrededor de 13 alumnos con discapacidad de distintas edades (el deporte que practican se llama boccia).

“Son muy difíciles de conseguir. En Argentina las fabrican solo dos personas, las más económicas; y si no, se cotizan en euros, afuera, pero ahora no hay envío para conseguirlas”, comentó Ornella. Y agregó: “Lamentamos lo que pasó porque no podemos entrenar. Estamos parados”. La denuncia fue radicada en la Comisaría 24.

Ayer, un profe de Roca les prestó las suyas para que no abandonen la práctica en un momento decisivo para la preparación. Se reunieron a las 18 en el gimnasio municipal 1, al que el lunes Ornella hubiese llevado los juegos de bochas que les robaron. Las cargaba ella en su vehículo porque el gimnasio no tiene depósito, y luego las lleva cada vez que las precisan. “Lo único que dejamos ahí es la rampa de una de las nenas que utiliza para jugar”, contó la profe.

“Uno habla de bochas, pero no sabe la gente lo importante que son para nosotros. Espero que la gente que las tenga o sepa algo de ellas entienda que tienen un gran valor para los chicos. Lamentablemente, otro deporte no hacen, y esto es lo único que por ahí les permite su discapacidad. En Río Negro son muy pocos los que lo practican”, expresó Ornella.

PARAEPADE: BOCCIA

--> Se llevaron una silla para equinoterapia

La seguidilla de robos a personas que trabajan con clubes y entidades de bien público que brindan un servicio indispensable a niños y adolescentes con discapacidad es muy preocupante. No hace mucho, un grupo de delincuentes se llevó tres caballos y una montura especial de una institución que funciona en Fernández Oro. Al igual que con el tema de las bochas, sus integrantes planteaban las complicaciones que surgen a la hora de reponer la montura.

De igual modo, un rápido despliegue de la Policía provincial permitió recuperar los caballos sustraídos.

--> Que las devuelvan a sus dueños

Hasta ayer difundían distintas imágenes por grupos de Whatsapp y redes sociales con el fin de encontrar u obtener alguna información sobre las bochas sustraídas. “Por ahora no tenemos novedades, pero tenemos el apoyo de gente para colaborar con rifas y volver a comprarlas”, destacó Ornella Contreras.

De la misma manera, con mucho esfuerzo y sumando voluntades, habían logrado adquirir los dos juegos que les robaron.