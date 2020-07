"La vuelta tiene que ser sin recortes"

El rionegrino advirtió, en una entrevista con Mundo Sports, que si bien el “automovilismo es un negocio, la gente no entra por eso, sino por el deporte”.

“Si bien con un achique en la programación yo mismo sería uno de los beneficiados por el hecho de estar compitiendo en tres categorías y en un equipo con una muy buena puesta a punto que te permite hacer los tiempos en menos giros, no me gusta como deportista no tener la posibilidad de poder entrenar ni planificar las carreras. Ir y correr la final no es bueno para nadie”, señaló.

En cuanto al proyecto con el equipo Monti Motorsport con el que afrontará la campaña en el Súper TC 2000 una vez que se ponga en marcha, dijo: “El arranque va a ser difícil porque es una estructura nueva, con cambios de reglamento. Y como las pruebas van a estar acotadas por esta situación que estamos viviendo, no será sencillo, pero estoy convencido de que en poco tiempo vamos a estar peleando carreras”.

En cuanto a la parte competitiva y la vuelta que se espera, señaló: “Yo sigo entrenando la parte física, que es algo que nunca descuido. Deseo estar cuanto antes arriba del auto trabajando y pensando en las carreras, pero también estoy deseando que volvamos como terminamos, es decir que no se saque ansiedad en pista”.