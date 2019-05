La UCR calienta la campaña para las elecciones locales

Rivero destacó que la única iniciativa positiva de la administración comunal ha sido el plan de pavimentación de 300 cuadras. Sin embargo, aseguró que tales obras “se hicieron con plata que envió Nación, que Nación les regaló a los cipoleños. Cualquier persona que hubiese sido intendente, las habría hecho. Ni siquiera había que devolver los fondos”.

Por otro lado, cuestionó que la actual gestión no haya convocado a elección de juntas vecinales. “Que alguien me diga si se hizo una sola elección de vecinos, una sola. Nada. Sin embargo, existe una Dirección de Asuntos Vecinales, en la que está Enrique Oehrens, que tiene un presupuesto, andan en vehículo, tienen nafta, teléfono y más. Pero, ¿qué hicieron en tres años y medio?”, lanzó.

El dirigente destacó que la UCR lleva sus propios candidatos para las elecciones municipales, ya que en Cipolletti no existe Cambiemos. Recordó que el postulante a intendente es Gustavo Laurente y dijo que hubiese sido “bueno” contar para estos comicios con el sistema de voto circuital. “Lamentablemente, el gobierno de Tortoriello no hizo a tiempo lo que debía hacer. Pese a que nuestro partido y otras fuerzas le planteamos que se apuraran, no lo hicieron”.

