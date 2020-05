La TV, la opción que deja afuera al ascenso

La elaboración de pruebas rápidas de detección del COVID-19 será posible gracias al trabajo realizado por científicos argentinos, que elaboraron dos kits rápidos, de tecnología más sencilla que los PCR, que esperan ser aprobados la semana próxima por la Anmat.

“Yo tengo este cálculo, aunque es la estimación de un análisis precario hecho por un abogado. Un estadio tiene ente 8000 y 9000 metros cuadrados, contando los laterales de la cancha. ¿Cuál es el problema en que en 9000 metros cuadrados haya 22 tipos jugando? No estoy hablando con público. ¿Podríamos volver sin público y verlo por televisión, que les sirve a la televisión, a los clubes y a los jugadores para volver a estar en competencia? Porque me imagino que les habrá complicado mucho el físico a los jugadores. Siempre lo planteo, ojalá alguien me escuche y diga ‘puede hacerse’”, indicó

“Si alguien me escucha debe pensar ‘este tipo mirá con lo que está preocupado’. En este momento el esparcimiento es muy necesario, para no estar tan encerrados en la cuarentena. Esperemos que en algún momento los epidemiólogos y los médicos lo autoricen, quisiera que vuelva el fútbol y todos disfruten. Pero hay que ser respetuoso de los que saben y yo soy solo un abogado en esta materia”, aclaró Fernández.

“No saben lo que extraño el fútbol”, agregó Fernández, y apuntó: “Podemos ir poco a poco, viéndolo por TV. Eso les sirve a todos: a los clubes, a la televisión, a los jugadores y a todos”

única posibilidad de volver a las competencias este año, lo que puede generar una preocupación para los clubes que no reciben dinero de la televisión o un desafío para comenzar a pensar otras estrategias para llevar el fútbol a las pantallas regionales.

Matías Lammens: “No me resigno a pensar que no habrá público en las canchas hasta el 2021”

“Pasados los peores meses y una vez que tengamos control del virus, el fútbol pueda volver con protocoles exigentes y estrictos. Seguramente sí va a tardar mucho en volver el público a las canchas, eso lo sabemos y lo entendemos todos. Pero no me resigno a pensar que no habrá hasta 2021”, dijo el ministro de Deportes y Turismo, Matías Lammens.

Consultado por las dificultades para decidir la vuelta de la actividad, el ministro puntualizó que “el fútbol es un deporte de fricción y de contacto”, lo que supone que sea “complejo hasta el protocolo de regreso a los entrenamientos”. “Tenemos que ir rumbo a protocolos como los que se han pensado en España. He hablado en estos días con el presidente de la liga (Javier Tebas) para saber cómo han decidido la vuelta a los entrenamientos. He visto y estudiado lo que hizo Alemania. Creo que estaremos en condiciones de empezar a hacerlo cuando pasemos a una nueva fase (en la pandemia)”, afirmó.