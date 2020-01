La serie de Nisman desató una inesperada interna en TN

En medio de la gran repercusión que generó el testimonio de Alberto Fernández en la serie (entrevistado en 2017, el Presidente de la Nación señaló que duda que se haya suicidado), en la señal de noticias TN se trató el tema y, en forma inesperada, los periodistas Lorena Maciel, Adrián Ventura y Guillermo Lobo tuvieron un fuerte debate en vivo.

Nisman: ahora, Alberto Fernández dice que no hay pruebas para asegurar que el fiscal fue asesinado

"Yo siempre digo que aparece suicidado un día antes de tener que declarar en el Congreso. Era un hombre de una personalidad fortísima y cuando digo que apareció suicidado, lo digo a propósito", lanzó Ventura, en diálogo con Lobo.

"Yo quiero agregar una cosita", dijo Lorena Maciel para sumarse a la conversación. "Tenemos la pericia de la Corte Suprema, cuando estaba Viviana Fein, que dijo que todo apuntaba que se quitó la vida, que no había elementos para pensar que se trató de un asesinato", dijo haciendo alusión a la fiscal que se hizo cargo del caso, en un primer momento.

"De esto se está agarrando (Diego) Lagomarsino", añadió en referencia al perito informático, procesado en la causa y señalado como posible responsable por haberle prestado a Nisman el arma que puso punto final a su vida. "Por eso él quiere una suerte de ateneo entre todos los peritos para que se vuelva a buscar la prueba y para que se pongan de acuerdo los peritos de la Corte, con los de Gendarmería. jurídicamente se va a tener que probar esto", explicó la conductora.

"Pero si vos la causa judicial la acomodás al tiempo político de un gobierno no va a ser creíble nunca", postuló Ventura. "La defensa de Lago marsino te diría, entonces no dejemos acomodada la causa a los tiempos de (Mauricio) Macri. ¿Por qué el tiempo de Macri es la pura verdad y no la pericia de la Corte?", disparó filosa Maciel.

"¿Te puedo decir mi opinión?", le dijo su compañero. "Ah, pero eso es opinión, no prueba", acotó Maciel antes de escucharlo. "Por ahí no tiene nada que ver el hecho con Cristina, no estoy hablando de Cristina Kirchner, estoy diciendo que nació mal la investigación", aclaró Ventura. "Por supuesto", coincidió la periodista. "Estoy de acuerdo con vos, nació mal, pero ni vos ni Guille ni yo somos somos jueces para decir que Nisman se suicidó o que a Nisman lo mataron", sostuvo Maciel.

"Si está cien por ciento probado que se contaminó todo, ¡por qué no enjuician a la fiscal? ¡por qué no va presa la fiscal? ¡Por qué están libres todos los que participaron de la escena del crimen? no hay uno solo enjuciado. Si está tocada la pericia de la Corte Suprema, por qué no están enjuciados los peritos de la Corte?", preguntó Maciel con vehemencia. "Ojo que muchos hablan pero pocos avanzan con la acusación", añadió.

"Lorena, yo desde el primer día, me hago cargo, lo dije diez veces", contrapuso Ventura. "Bueno, andá y hacé la denuncia penal", le pdió su compañera. "No tenemos jueces que investiguen Lorena", se excusó Ventura.

