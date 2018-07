El violento episodio ocurrió hoy alrededor de las 5.40 de la mañana. "Pasé por el lugar y ví que el hombre tenía la cabeza de la chica contra el piso, sobre unos charcos de agua, y quería sacarle la ropa", contó Denis Obreque, el valiente hombre de 29 años, en comunicación con LU5.

Él iba en bicicleta rumbo a su trabajo -brinda seguridad en Autobuses Neuquén- y cuando advirtió esa violenta situación, no dudó. Denis tiró su bicicleta y le gritó al atacante para que la soltara. "El tipo me mostró un arma (de fuego )y me dijo que lo dejara tranquilo, pero yo la agarré a ella, corrimos unos metros, y él se fue en su bicicleta", relató. En medio de esa escena, el delincuente le arrebató la mochila a la joven y se fugó.

Comisaría 12 La joven radicó la denuncia en la Comisaría 12.

El comisario Henry Leppe contó a LM Neuquén que, tras el llamado del hombre a la Policía, llegó un móvil al lugar y luego una ambulancia del SIEN que la asistió y la trasladó al Hospital Heller. Después, fue llevada a la Comisaría 12 para radicar la denuncia. Producto de los golpes, la joven sufrió un corte en la boca.

"Yo creo en Dios. Hoy me levanté tarde para ir al trabajo, si me despertaba a horario no sé qué hubiera pasado con la chica", confió Denis.

La zona donde ocurrió el hecho es completamente oscura y con descampados alrededor. Fue en cercanías del loteo El Trebol, ubicado en cercanías a la calle Crouzeilles.

