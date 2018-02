La reforma del ascenso ya tiene un borrador

Según el sitio Ascenso del Interior, el cambio más rutilante sería la eliminación de los federales C y B para ser reemplazados por un único Torneo Regional Federal Amateur al que se accedería directamente desde las ligas. Es decir que los equipos del B que no asciendan al A deberán sufrir una suerte de “descenso”, teniendo en cuenta que se los mezclará con los equipos del C y los campeones de las ligas.

Ejemplos locales son los de La Amistad, Pacífico y Deportivo Rincón, actualmente ocupando una plaza del B. El objetivo, argumentan desde la AFA, sería fortalecer las ligas y evitar los grandes gastos que generan el B y C en los clubes.

La segunda categoría de Argentina se dividirá en dos: la Zona Interior y la Zona Metropolitana, cada una con 20 equipos. En este esquema serían ocho los que subirían del Federal A, dos por ascenso deportivo y otros seis por invitación, en teoría, según el mérito que realicen en el presente torneo.

En los casos de la región, tanto Cipolletti como Independiente (reválida) tienen que alcanzar, por lo menos, los cuartos de final para tener chances. El caso de Deportivo Roca, que está en la zona campeonato, podría ser más viable, aunque su presente tampoco es prometedor. En caso de que alguno descienda (por el momento el Rojo es el más comprometido), pasaría a formar parte del Regional.

El 28 se realizará una reunión clave en AFA con los representantes de los equipos del Federal A.