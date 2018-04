La Primaria 53 volvió a clases con tareas pendientes

Aún resta dar una solución a los demás reclamos de la comunidad educativa de la primaria céntrica, que fueron avalados por la auditoría de Salud Pública. Se trata de una limpieza profunda de áreas a las que no acceden los niños y tienen mobiliario apilado durante años y en la zona de calderas, además de reparaciones en los baños.

Las dudas sobre el dictado de clases, dado que la suspensión era por tiempo indeterminado, puede haber influido en el bajo nivel de asistencia a las aulas que se notó ayer. Sin embargo, en la escuela no pierden de vista que la activación del protocolo para desratizar el edificio se puso en marcha en forma real cuando un grupo de papás decidió no enviar a sus hijos a clases y protestar en el Consejo. Por eso, los directivos de la 53 aseguraron que Salud aprobó el estado del edificio y aclaró que los cebos para envenenar posibles roedores no son tóxicos para los niños. Buscan así eliminar el temor de los papás y que los niños vuelvan a clases.

Por otro lado, tanto padres como maestros de la primaria ratificaron que insistirán ante Educación para que nombre más porteros, algo a lo que el Consejo se niega. “Tenemos una portera con licencia gremial y otra que entra más tarde, porque está en periodo de lactancia. Cuando pasa esto, recibimos a los nenes con las aulas sucias en el turno tarde”, expresaron los docentes en el ingreso a clases.

Extienden el protocolo antirratas

Del rechazo a la acción

Ante la denuncia de los padres, desde el Consejo ordenaron colocar cebos y aseguraron que eso resolvía el problema. Se negó, incluso, que la presencia de roedores fuese real. La presión de los papás forzó una inspección en la que Salud cerró el edificio.

Más desinfecciones

Tras la clausura de la 53, Educación decidió desratizar otras escuelas por posibles problemas de roedores. La tarea se realizará hoy en las primarias 50, 109, 142 y 285. “Los días de clases se recuperan, lo problemas de salud no”, afirmaron desde el CPE.