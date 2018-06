La segunda semana de julio retomarán las prácticas los surgidos de inferiores más los nombres que sigan con contrato vigente: Ezequiel Ávila, Gustavo del Prete, Matías Carrera, Juan Strak, el arquero Jonathan Crespo y Germán Weiner. Jonathan Morales también, pero el lateral izquierdo ya aseguró que maneja algunas ofertas de otra categoría y podría verse seducido para rescindir. Desde la institución no lo retendrán si no es las condiciones ya establecidas hace un año.

Para entonces, la dirigencia aspira a tener definido al nuevo entrenador: Víctor Zwenger o Jorge Izquierdo para trabajar en compañía de Germán Alecha y el profesor Cristian Servera.

Pero la pretemporada fuerte, de cara al arranque del Federal A confirmado para el 9 de septiembre, dará inicio en agosto. Es decir que todavía faltan más de 40 días para que los vestuarios de La Visera vuelvan a estar repletos.

Mientras tanto, el armado del presupuesto sigue siendo el primer tema en el orden del día. La campaña por el césped natural en el estadio se retrasó un poco de los plazos previstos, pero sigue siendo la idea para recurrir a los socios, hinchas y vecinos de la ciudad.

La parte intensa de la preparación se cumplirá en la ciudad, como ya viene sucediendo hace varias temporadas. Por ahora, los jugadores descansan.

Últimos diez días

De los jugadores a los que se les vence el contrato el próximo 30 de junio hay dos casos emblemáticos: en primer lugar el arquero Matías Alasia y luego el último capitán, César Medina.

El 1 ya planteó condiciones para seguir y con el central dependerá del técnico que se termine incorporando.

Además, Matías Sosa, Nelson Seguel, Gastón Valente y Damián Jara también quedarán a consideración del profesional que termine asumiendo la conducción del plantel principal.

En los próximos días deberán terminarse de liquidar los últimos salarios para bajarle, al fin, la cortina a una temporada que desde lo deportivo no terminó siendo positiva más allá de la alegría vivida por la Copa Argentina.

Las reuniones dirigenciales se siguen sosteniendo un par de veces a la semana de manera formal, pero en este momento, la prioridad es el presupuesto para lo que vendrá que, como se dijo, no sería tan generoso como el último, salvo la aparición a último momento.

Las especulaciones para el libro de pases

Como la B Nacional ya anunció que no tendrá descensos en la temporada 2018/2019, se abre una alternativa en pos de contar con buenos jugadores en el Federal A.

Es que al no tener el apremio por mantenerse, el grupo de equipos que no aspire desde lo presupuestario al ascenso, no erogará grandes sumas en contratos. Esto puede beneficiar desde el punto de vista deportivo, más allá de la monotonía de tener que enfrentar siempre a los mismos rivales, aunque esto todavía no está confirmado.

Las precisiones finales de la temporada se conocerán recién después de que la Argentina finalice su participación en el Mundial de Rusia, donde está la dirigencia.