La Petisa: la historia del militante "provida" que se hizo viral

"Somos diez hermanos. Escuchate esto, le pregunté: 'Vieja, ¿vos estás a favor de las dos vidas?'", agregó en alusión a la mujer de alrededor de 60 años. "Le dije: 'viejita, si esta ley se hubiera aceptado cuando vos te casaste con papá, ¿nos hubieses tenido a todos nosotros?' Escuchá lo que me dice la petisa: me respondió, la verdad que no, yo hubiese abortado a alguno de tus hermanos. Me puse más mal porque ni siquiera me nombró a mí, me dijo 'a Natalia la hubiese abortado, a Diego lo hubiese abortado, a Esteban lo hubiese abortado'", enumeró.