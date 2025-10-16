La periodista de C5N Agustina Peñalva denunció por acoso a un conocido economista: "Tengo miedo"

La periodista Agustina Peñalva , integrante del canal C5N y cronista del club San Lorenzo , denunció públicamente que sufre acoso por parte de un conocido economista. Ante esta situación, p resentó tres denuncias formales en la Justicia y habló del caso al aire, visiblemente afectada.

“No lo conozco y tengo miedo” , expresó entre lágrimas durante la transmisión. Según consignó La Nación, se trata de Walter Graziano, e l economista que hizo algunas participaciones este año en el ciclo Duro de domar de ese mismo canal.

Peñalva dijo que hace dos meses que atraviesa esta situación, que ya hizo tres denuncias , que tiene un botón antipánico y que, más allá de todo esto, la actitud de esta persona no cambia.

Conmovida, lloró en vivo y le habló directo a su acosador para que termine con la persecución. Asimismo, pidió a la Justicia que agilice los tiempos de acción.

La última denuncia se radicó el viernes pasado en la Fiscalía 18 de la Ciudad, a cargo de Juan Cruz Ártico; está caratulada como hostigamiento. Enterado Graziano de que ingresó esta presentación se presentó en la fiscalía con un abogado.

Mientras, Ártico le impuso una serie de medidas restrictivas al economista: entre ellas, está imposibilitado de acercarse a la periodista y de contactarla a través de cualquier medio. Además, pidió medidas de prueba.

La denuncia completa de la periodista

“Desde principios de agosto, una persona llamada Walter Graziano me viene acosando. En principio, en las redes sociales, hostigándome con muchísimos mensajes, más de 20 o 30 por día. Hasta que tuve una pequeña alerta cuando me anunció que estaba esperando el momento para encontrarme a solas. En ese momento lo bloqueé, nunca hubo una respuesta de mi parte, solamente miraba los mensajes porque me llamaba la atención la cantidad que me mandaba. De ahí se trasladó a Twitter. Lo bloqueé pero se empezó a abrir otras cuentas”, introdujo Peñalva.

Tras eso, dijo que esta persona se presentó por primera vez ante ella una vez que estaba en un restaurant junto a un grupo de amigas, el 24 de agosto pasado, sin que la periodista -en un primer momento- se diera cuenta de que se trataba del mismo hombre que la hostigaba en redes. Contó que solo le preguntó por su trabajo.

“Yo no sentí ninguna alerta ni ninguna alarma, y se despidió. Pero a los pocos días, una persona le empezó a escribir a la chica que me hacía las manos, diciéndole que me quería regalar un servicio. Esto ya me puso en alerta porque empecé a atar cabos y era la misma persona que venía bloqueando desde varias cuentas, era este hombre”, reveló.

Días después, dijo que estaba en el gimnasio, haciendo bicicleta, y que la interceptó alguien que bruscamente salió de la cinta. “Actuó como si me conociera, diciéndome si esa noche pensaba trabajar o no. Yo en ese momento salí disparada porque automáticamente mi cabeza asoció a este hombre con el del bar, con el de los mensajes en redes, con el que me decía que estaba esperando encontrarme sola”, explicó.

Entonces, contó que se fue y que la jornada siguiente volvió al gimnasio y preguntó cuándo se había anotado esta persona. Le respondieron que una semana antes. “Él lo que hizo fue mirar las etiquetas de mis redes sociales. Cuando me enteré que se había anotado hacía una semana, me acerqué a la Policía, hice la primera denuncia, el 4 de septiembre. Él no paró de hostigarme con estos mensajes constantes, comentando absolutamente todo lo que hacemos y decimos en el programa”, siguió.

Dijo, también, que se presentó en el gimnasio hasta con dulces de regalo, y que en ese local tomaron la decisión de sacarle la credencial a Graziano. Una vez, dijo, hasta le avisaron a ella que estaba en la puerta esperándola, para que no saliera.