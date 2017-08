La pasión dividida entre Cipo y San Lorenzo

Fabricio Abatte

abattef@lmneuquen.com.ar

“A Cipo lo quiero, crecí acá a dos cuadras, pero no voy a negar que el Cuervo me tira… Me hubiera gustado más que el Albinegro se cruzara con Boca”. Anabela Chasco es la primera en llegar y “confesarse” de los diez hinchas reunidos para la producción especial de LM Neuquén. Algunos se conocen de toda la vida y celebran el reencuentro. Otros es la primera vez que se ven. Sin saberlo, comparten las mismas pasiones: Cipolletti y San Lorenzo. Los equipos que pasado mañana los pondrán frente a un gran dilema en el marco de los 32avos .de final de la Copa Argentina: ¿para quién hinchar?