La Muni defiende el uso de desechos para regar calles

Al mismo tiempo, sin embargo, la comuna reconoció que el líquido se utiliza en las calles de ripio porque las papeleras no tienen permiso del DPA para tirarlo al río o a otros efluentes de agua.

El secretario de Servicios Públicos, Guillermo Fernández, aseguró: “Este líquido tiene la facultad de consolidar las calles de tierra para que no se levante el polvo y no sea necesario un regado permanente y existen estudios previos que corroboran que no es nocivo para la salud”.

Por su parte, Nadia Bustillo, directora de Seguridad e Higiene Ambiental del Municipio, expresó: “Entiendo que es molesto el olor, pero esto no implica que sea malo, estos compuestos orgánicos son adhesivos y aglomerantes”.