En Cipolletti, el trámite para obtener la constancia que justifique el no voto se podrá realizar en el establecimiento de Bomberos, ubicado en la Avenida Alem.

La multa para los que no voten durante las elecciones será de 50 pesos

Para justificar el no voto hay que ingresar al sitio www.electoral.gov.ar.

Para justificar el no voto hay que ingresar al sitio www.electoral.gov.ar.

En Argentina ir a votar es una obligación, por lo que aquellos que no lo hagan estarán incumpliendo la ley. Claro que es posible que esté justificada esa inasistencia a las urnas, pero en ese caso deberán informar la no emisión del voto ante la Secretaría Electoral Nacional. Si así no lo hicieran, deberán pagar una multa de tan sólo $50.