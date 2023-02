La increíble confesión de Romina a horas que Alfa se fuera de Gran Hermano

Alfa , uno de los participantes más polémicos de Gran Hermano , salió de la casa el domingo 12 de febrero, tras enfrentarse en la nominación a su ex amiga Romina, en uno de los puntos más altos que tuvo el programa (el rating llegó a 26.1). Un día más tarde, Walter se presentó en El Debate ante el panel de expertos y dejó mucha tela para cortar.

Desde que inició el juego, el coleccionista de autos no pasó inadvertido dentro de la casa y fue uno de los más queridos en el afuera. Pero también de los criticados del certamen por varios comentarios fuera de lugar. Con el correr de los días, todo se puso más tenso y varias actitudes con las mujeres y, en especial con Ariel, hizo que la gente le diera la espalda y quedara eliminado.

A horas de su partida, con una casa de Gran Hermano más tranquila, Santiago del Moro les consultó a los participantes si alguno de ellos lo extrañaba. Y, ante esta pregunta, Romina fue muy segura en su respuesta: “La verdad que hace un tiempo Alfa era una persona que a pesar de lo cascarrabias, era compañera. Y yo hasta lloré por él para que no se fuera”.

La archirrival del personaje más polémico siguió con su discurso: “Pero en los últimos días ya no podía sostenerlo. Se notaba en mi humor y mi cara. Hoy estoy muy tranquila. Todos nos dimos cuenta hoy de que estamos muy bien y la verdad que no lo extrañamos, no te voy a mentir”.

romina-alfa-gran-hermano-2.png Alfa se fue de Gran Hermano con más pena que gloria.

¿Cómo le cayó a Alfa semejante rapto de sinceridad? Para tener respuesta a eso habrá que esperar unos días más, en todos los programas a los que visite sin lugar a dudas tendrá tiempo para las respuestas, que obviamente serán fuertes y polémicas.

La que sí tuvo un comentario amable para Walter fue Camila, que indicó: “Yo la verdad no te voy a mentir, pasaba la mayor parte del tiempo con él y sí lo extraño. Pero también quiero decir que me sentía como en el medio de un enfrentamiento, que no tenía nada que ver”, cerró la rubia, que hoy está “sola” en la casa y se espera que sea la próxima eliminada.