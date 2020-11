La fiscalía acorrala a Montecino y pediría dura condena

Pablo Montecino no es un desconocido para la Justicia local aunque hasta ahora no había protagonizado hechos de violencia como los que denunció su ex pareja. Hace casi dos años, también se ordenaba su detención en la causa penal más importante que se le atribuyó, junto a sus hermanos y otros supuestos cómplices, por la comercialización de autos defectuosos y con papeles truchos.