La familia de Agustina espera "que se llegue a la verdad total"

Emanuel Roa Moreno, representante de la querella, explicó que durante meses no brindaron información para preservar la investigación. "Nuestro silencio fue cautela. Acompañamos la investigación, hicimos recomendaciones, y tuvimos el aporte del perito Enrique Prueger", manifestó.

"Estamos siempre agradecidos como padres con la gente de Cipolletti por el acompañamiento, porque no nos dejaron solos. Este es uno de los primeros pasos. Esto no termina acá y vamos a hacer una nueva marcha", manifestó la mamá de la joven, Silvana Cappello.

Mariano, el papá, aseguró que en la familia no hubo especial interés en que se encarcele a Parra, sino en la búsqueda de la verdad. Manifestó que junto a sus abogados siguieron de cerca cada línea de investigación y se esperanzaron con llegar a la verdad ante cada posible avance. "Dijimos siempre que fuese él o no, no nos importaba. nosotros lo que queremos es justicia", expresó.

En vísperas de Navidad, la madre de la joven afirmó: "Son fechas especiales, les deseamos una navidad en paz. nosotros no tenemos a toda nuestra familia, pero seguimos adelante y les agradecemos a la gente, que es nuestro sostén. Esperamos que se llegue a la verdad total".