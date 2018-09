“Siempre hay versiones, pero la mercadería está en la góndola como todos los días. Y no es necesario que la gente compre para tener stock”, manifestó Eduardo Del Prete, referente regional de La Anónima.

El gerente de la cadena aseguró que los locales mantenían sus productos en góndola como siempre, pero no tenían “ningún listado nuevo de los proveedores” para reponer, lo que genera inquietud.

“Sin listados no podemos asegurar nada, aunque infiero que la semana que viene van a empezar los movimientos de precios, y eso se va a sentir un poquito en productos como la carne y va a ser mucho mayor en electrodomésticos e importados”, detalló.

Respecto del fuerte incremento del dólar a nivel país, Del Prete aseguró que se trasladará a los precios, pero no en forma inmediata ni lineal. “Esto es muy reciente. Los supermercados cambian los precios de venta en la medida que el proveedor envía listados de costos nuevos. Eso seguramente en algo se va a tener que notar. No es cierto, como dicen, que se saca o se guarda la mercadería de las góndolas, no hay faltante”, aseguró.

En cuanto a los porcentajes de los productos que más han variado en sus precios, dijo que las frutas, las verduras y los lácteos son los que han subido, de enero a la actualidad, un 8% aproximadamente. “En general, los productos frescos son los que sufren la suba, por varios motivos, a eso hay que sumarle el aumento de combustible. De igual manera, la gente cuando consume o compra, compara marcas, trata de no cambiarlas y vemos que adquiere lo necesario en los últimos días”, especificó.

Ayer el dólar tuvo su primera caída en la semana, aunque en Cipolletti durante la mañana llegó a venderse por encima de los 41 pesos. Los precios en los comercios minoristas y la disponibilidad en las góndolas dependerán de cómo arranque la próxima semana.

Naftas

En la región se esperan incrementos en las naftas. Hoy se aplicaría una suba del 1,2 por ciento acordada antes de la corrida del dólar, y el lunes podrían definir un aumento mayor, aunque los expendedores explicaron que eso todavía no está definido.

Carlos Pinto, de la Cámara de Expendedores, informó que el incremento que se aplicó “fue de 40 a 60 centavos, pero no tiene que ver con el dólar”. Señaló, además, que “hay información extraoficial de que las petroleras pidieron otro incremento por el dólar, pero se decidió esperar al lunes, porque el gobierno nacional va a anunciar medidas y una de ellas va a hacer referencia al precio de los combustibles”.

--> A prueba de aumentos

Harina de precios cuidados. Este producto forma parte de la canasta de Precios Cuidados y hay una disposición de Nación que obliga a los supermercados a mantener en góndola la variedad que tiene un valor fijo.

Aceite. Es otro de los productos parte del programa Precios Cuidados que no pueden faltar en góndola, según una disposición del gobierno nacional.