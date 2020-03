La escuela de Policía será otro centro de salud

Hoy por la tarde, está previsto que todos los integrantes del comité de crisis ajusten detalles y acuerden los términos del segundo centro sanitario que, eventualmente, alojaría pacientes con síntomas pero que no revisten gravedad. Dependiendo del desarrollo de la pandemia, la situación podría cambiar.

"Ojalá no tengamos que utilizar el lugar, pero si la emergencia lo demanda, tenemos que estar listos", expresó Muruaga.

Lo ideal es que entre el sector público y el privado de la salud de Cipolletti se pueda dar cobertura a todos los vecinos que resulten infectados. Pero al desconocerse todavía a cuántos afectará, se están tomando medidas de manera anticipada para tratar de evitar cualquier tipo de sobresaltos.

La clínica que se armó en calle Arenales tiene una capacidad de 34 camas. En principio, no se colocarán allí respiradores, por cuanto el lugar está pensado para atender a pacientes infectados que no son graves, pero necesitan una atención médica. Allí permanecerán aislados durante el tiempo necesario para que no contagien. Se prevén dos semanas de internación, como mínimo.

En algún momento se pensó también en el Estadio Municipal como un posible lugar para un centro de salud, pero luego quedó totalmente descartado porque no reúne las condiciones técnicas, según manifestaron los expertos del Municipio. En tanto, hay muchas organizaciones intermedias que han cedido sus instalaciones en caso de ser necesario.

Buscan personal

El Comité de Crisis Sanitaria local convoca a personal de salud retirado y que esté en condiciones de ayudar durante el contexto de la pandemia. La idea es conformar un registro de recursos humanos ante cualquier eventualidad futura.

Para ellos podrán enviarnos sus datos a: direccion@hospital-cipolletti.com.ar; allí deben indicar: nombre y apellido; profesión; edad; DNI; teléfono de contacto y dirección actual. "Es necesario el aporte de todos", destacaron desde el Municipio.

