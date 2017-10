“Aumenta la violencia en general, aumentan los riesgos de un homicidio y, en un alto porcentaje, los delitos están directamente vinculados con la droga. Los cometen porque están drogados, porque necesitan conseguir la droga o en enfrentamientos entre bandas que se dedican al comercio de la droga”, sostuvo.

También ocurre al analizar otros hechos delictivos donde está en juego la integridad de las personas. Incluso en lo que puede parecer un simple arrebato, donde el delincuente ya no se conforma con sacarle la cartera a su víctima, sino que le pega, revelando una conducta innecesariamente violenta.

En Cipolletti y Cinco Saltos este año ya hubo ocho crímenes, tres más que en todo el 2016. Del total, seis tienen imputados tras las rejas.

En el caso de Eduardo Honores, el hombre de 69 años asesinado de un disparo en el pecho, hay sospechas pero nadie detenido aún; igual que en el homicidio de Miguel Contreras, el joven que fue ultimado de un disparo en la zona del tórax. Hay pericias en curso, cuyos resultados todavía se desconocen pero pueden arrojar luz.

Según informó Márquez Gauna, la presencia de droga o el consumo de alcohol están presentes en casi todos los hechos graves que se investigan, y su incidencia es tan importante que muchas veces diluye la motivación que puede haber tenido el homicida. Es que en situaciones donde hubo una ingesta de alcohol o una intoxicación por consumo de estupefacientes, cualquier motivo pudo detonar un crimen, por más insignificante que parezca. Uno que miró mal al otro, le dijo algo que no le gustaba o simplemente porque en un instante se desconocieron. “Cuando entra la droga por una puerta, sale la razón por la otra”, expresó el fiscal.

Eso no invalida a los homicidas de cumplir una condena, ya que en la mayoría de los casos, por más droga o alcohol que hayan consumido, se ha demostrado que tenían conciencia de sus actos y de sus consecuencias.

Repasando los crímenes de este año, llama la atención de la fiscalía que las armas utilizadas para dar muerte son diversas. En dos casos, los asesinos empuñaron cuchillos, en otros tres, revólveres o pistolas, y tres víctimas fueron asesinadas a golpes. Del informe también surge como patrón de investigación que en casi todos los casos la víctima conocía a su victimario.

Según Márquez Gauna, no hay una teoría que pueda explicar cabalmente por qué una persona que no ha desplegado una conducta violenta antes termine matando a otra, que hasta puede ser de su entorno más cercano. Dijo que llama la atención y que es un fenómeno que está muy presente en este tipo de delitos. A lo mejor, acotó, el imputado tuvo un comportamiento violento previo que, sin embargo, no fue captado por ningún organismo.

No está clara tampoco la hipótesis de cada caso porque la fiscalía no se detiene mucho en la motivación de un asesinato, a menos que esta sea incluida como un elemento de peso en la calificación del delito que le imputará a su autor.