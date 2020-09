La cipoleña estafada con una computadora recuperó el dinero

“En agosto pasado comencé a trabajar como Community Manager en redes sociales y trabajo mucho con programas de diseño, y necesitaba una buena computadora. Ahorré el dinero y buscando en Mercado Libre encontré un chico de Buenos Aires que vendía la suya de manera particular; no era un local. Me contacté e hicimos todo el procedimiento, con un pago con una tarjeta de crédito que me prestó mi mamá”, relataba la joven en diálogo con LM Cipolletti.

El equipo comprado fue una Macbook Pro 2017, y el valor de la venta fue de 140 mil pesos, sin costos de envío, que fue pagado en una sola cuota con la tarjeta Visa de la madre.

Compró una computadora por internet y le mandaron un licor

“El paquete llegó el viernes, y yo estaba en la casa de mi papá en Centenario. Llegó al domicilio de una amiga de la familia porque vivo en una chacra. El lunes cuando la fui a retirar no advertí nada extraño en el paquete. Cuando la abrí, adentro había una botella de licor Tres Plumas envuelta en una toalla. Me comuniqué con el vendedor y me dijo que el envío lo hizo bien, incluso me mandó fotos del embalaje, con el mismo toallón que me llegó. También denuncié en Mercado Libre, dos veces, y me rechazaron el reclamo. Hoy haré el reclamo en Correo Argentino y también voy a ir a Defensa del Consumidor si es necesario”, contó.

La joven acudió de inmediato a las redes sociales y publicó lo sucedido, consiguiendo miles de republicaciones. A los posteos se le sumaron las notas periodísticas, que llegaron hasta las autoridades de Mercado Libre quienes se comunicaron con la joven para solucionar el conflicto.

En la noche del martes la joven tuvo contacto con la empresa y le confirmaron que habían anulado el pago de la compra, es decir, iba a recuperar los 140 mil pesos. Además, le dijeron que al vendedor le devolvieron el dinero de la computadora. Todo a punta a que el problema no estuvo en el embalaje, ni en la venta, sino en la entrega. Es decir, alguien que se dedica al transporte hizo el cambio; sacó la computadora y dejó la botella de licor.