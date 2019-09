"Te tengo una: viajó un gobernador de una de las provincias más importantes de la Argentina" comenzó diciendo Luli, pero Marcelo la interrumpió para obtener más información: "¿Córdoba?". "Mejor no digamos. Yo no dije Córdoba, hay varias provincias...", replicó ella e inmediatamente, el showman insistió: "¿Mendoza?". "Va a ser por descarte", dijo entre risas Luli y enseguida retomó el hilo. "Bueno, ese gobernador estuvo en el hemisferio norte y trajo la noticia de que el establishment mundial quiere que se adelanten las elecciones", postuló Salazar después de confirmar que el mandatario en cuestión había ido a Estados Unidos.

"Hay un gobernador que vino de Estados Unidos y los norteamericanos, que no se entrometen en cuestiones de otros países, dicen 'queremos que se adelanten las elecciones. ¿Eso puede ser o no?", recapituló Tinelli en forma irónica. "El problema es con la oposición", planteó la participante del "Bailando". "Eso tiene que pasar por el Congreso", comentó Tinelli, mientras que- asintiendo- la prima de Julieta y Sebastián Ortega acotó: "Además, el proyecto lo tiene un jurista muy importante". "O sea, ¿se está analizando un proyecto de adelantamiento de las elecciones? Ah, bueno...", disparó el anfitrión del ciclo con sorpresa.

"Yo creo que, lo más probable es que se negocie el adelantamiento de entrega del mandato, más que el tema del adelantamiento de las elecciones", vaticinó Luciana. "Yo creo que se negociaría más eso.. pueden ser 15 días después de las elecciones", deslizó y aclaró: "Se está evaluando".

"Pero si gana Macri se lo da él mismo, se adelanta él mismo. 'Soy yo', 'Adelantate dos pasos Mauricio'", chicaqueó el conductor con humor. "Entonces ya está definida la elección", acotó un poco más serio. "¿Y vos qué pensás?", dijo filosa Luli dando implícitamente por hecho el triunfo de Alberto Fernández y la derrota de Juntos por el cambio. "No he hecho ese análisis, me he concentrado mucho en el fútbol , jugamos con Boca el fin de semana, no estoy con el análisis político", señaló el maestro de ceremonias con humor para evitar pronunciase sobre el tema. "Entonces, no hay posibilidad de que haya ballotage?", indagó. "Yo creo que no, yo siento que no, ¿vos?", inquirió Luciana desafiante. "No lo he analizado", bromeó Tinelli y después de que el conductor mencionara que muchas encuestas dan por ganadora la fórmula Fernández-Fernández, la ex pareja de Martín Redrado advirtió: "Igual a los que hay que preguntar son a los intendentes, ellos tienen la posta".

Horas antes, Luli tuvo una intervención telefónica en Involucrados (América) y, en diálogo con Mariano Iúdica aseguró: "El Fondo -por el FMI- no quiere mandar la plata. Lo hará cuando asuma el nuevo presidente. Todavía no hay fecha exacta de pago. Yo confío mucho en mis fuentes. De hecho, demostraron una vez más que todo lo que me dicen es de primera línea". Luego, sin querer revelar la identidad de su informante, aclaró: "Tengo dos: una del riñón y otra del corazón. Me mata que les preocupa más quienes son, que la información en sí".

Tras destacar que varios políticos y funcionarios judiciales la han llamado para felicitarla por tener mejor información que ellos, lanzó otro dardo: "Me llegó info de una deuda muy importante de Aerolíneas Argentinas. No tengo números confirmados, pero son muy importantes".

Y en cuanto a quiénes la consideran "la nueva gurú de la política", expresó: "No es que soy un gurú como dicen, es información que tengo y la comparto. Yo no soy militante, ni de un lado ni del otro. Sólo doy mi postura, expreso mis sentimientos. No tengo ningún cartel a favor de nadie. De hecho, tengo mucho filtro porque hay información que me llega que no publico, cosas muy turbias que no me voy a meter ahí", sostuvo.

