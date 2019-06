La bolsa laboral de la región, el objetivo de Cipo

El ex Maronese, que en septiembre del 2018 arribó al Rojo neuquino, sería parte del plan aunque todavía no se iniciaron las gestiones.

El delantero continúa defendiendo los colores de Independiente en Lifune, no paró después del descenso y ya lleva once tantos en el ámbito doméstico. Representaría una de las apuestas, no solo para el campeonato que se avecina, sino para dejarlo ya dentro de una estructura que apunta a crecer con el paso del tiempo.

Al tanto de los rumores, el jugador sólo se limitó a decir: “Mis amigos y conocidos ya me gastan por esto, pero conmigo no se comunicó nadie todavía. Por supuesto que sería un crecimiento para mí, pero me mantengo al margen, respetando a Independiente, que me ha tratado tan bien”.

Recién comienza

Federico Rapazzo Cesio, el hijo del presidente del club Cipolletti, es uno de los nombres fuertes que se han puesto al frente del nuevo ciclo deportivo del Albinegro, acompañado a Guillermo San Pedro, que llevó la voz fuerte de la subcomisión en la última campaña.

El dirigente buscó bajar un poco el nivel de expectativa general y recordó: “La última temporada, nuestro primera contratación fue el 3 de julio. Entiendo que hace mucho tiempo que no hay actividad, pero estamos en los plazos habituales de un mercado de pases”.

Y en medio de rumores de vacas flacas en cuanto a los números del presupuesto, Rapazzo Cesio fue muy claro: “En principio mantendremos los números del último año, pero no perdemos la ilusión de que aparezca un aporte importante para atrevernos un poco más. No está cerrado”, adelantó.

Por eso, habrá que esperar para conocer los nombres de algunas caras nuevas en el plantel que mantiene la idea de comenzar a entrenar el 15 de julio con los nombres que se encuentren disponibles.