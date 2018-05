La B Nacional no se toca y Cipo seguiría en el Federal

Medios especializados en el ascenso comenzaron rápidamente a confirmar que lo que parecía un hecho pasará a ser una temporada de transición, por lo que la especulación en torno a una invitación de Cipolletti a segunda división se paralizó.

Justo el día en que el club cumplía su asamblea de socios para renovar autoridades en la Comisión Directiva cayó esta novedad, que de alguna manera también sirve para proyectar.

La directiva está concentrada en la necesidad de cumplir el mejor papel posible ante Arsenal por la Copa Argentina y, después de eso, comenzar con el armado del nuevo plantel.

El primer paso será saber en qué categoría estará el club, pero no hay dudas de que la novedad modifica el panorama.

El incremento en la cantidad de equipos no iba de la mano con los aportes económicos, y los de la Metro no querían saber nada con jugar en las provincias.

Las razones

Sin dudas que el principal conflicto para la no concreción de la nueva estructura es el económico. La televisión no iba a ampliar su torta y la AFA sí esperaba subir la cantidad de equipos, por lo que el reparto terminaría beneficiando en menos cantidad a los que ya estaban instalados en la categoría.

Además, la disputa entre los del Interior y la Metropolitana no se dirigía a un final feliz, ya que los de Buenos Aires pretendían competir entre sí en una misma zona y que el resto de las provincias lo hicieran en un cuadro paralelo. Guillermo San Pedro, titular la subcomisión de fútbol albinegra, no confirmó ninguna noticia. “No hemos recibido mayores novedades que las de público conocimiento. De no concretarse, el club no había dado todavía ningún paso en ese sentido y queda mucho tiempo para trabajar”, dijo.

Mientras que Roberto Rapazzo Cesio, flamante presidente, fue más tajante. “La categoría de Cipolletti en este momento es el Federal A. Si jugamos el Federal, yo no quiero que el club participe, quiero que compita”, arengó para lo que viene.

Comenzó la presidencia de Rapazzo Cesio

Anoche, en la sede social del Club Cipolletti, el contador Roberto Rapazzo Cesio fue ratificado como nuevo presidente de la institución.

Su llegada no provocó mayores sorpresas para los socios, que desde el viernes conocían de este destino ya que no hubo lista opositora, y el camino a la renovación terminó siendo un mero trámite.

Matías Guychaleo y Pedro Gutiérrez serán los nuevos vices, mientras que en la larga nómina de vocales titulares se destacan el presidente saliente, Santiago Caldiero, y el vice primero, Gonzalo Romero.

Entre los principales desafíos aparece el partido de la Copa Argentina de fútbol del sábado 26 y el posterior armado del plantel para la categoría en que le toque participar. Por ahora, el Federal A, ya que la reestructuración en el ascenso se enfrió en la última reunión del Comité Ejecutivo y todo vuelve a ser un gran misterio para los dirigentes.