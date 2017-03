Kriger tiene un sueño: el campeonato argentino

Nahuel Kriger termina de bajar el equipaje que llevó al Mundial de Villa La Angostura, suena el teléfono, una, dos, tres veces, y atiende. Habla con LM Cipolletti y está contento: desde enero viene acumulando satisfacciones, las que se le negaron en el segundo semestre del año pasado.

“No me quiero volver a lesionar nunca”, dice un poco en broma y un poco en serio, al mismo tiempo que asegura que este año va por el título argentino, su cuenta pendiente.

El piloto cipoleño viene de ser el mejor corredor nacional en la categoría MX2, en la que finalizó 28º, superando ampliamente el arranque del sábado.

“Fue un día complicado porque no me pude adaptar conmigo mismo en la pista, pero el domingo pudimos cambiar la cabeza y hacer una buena carrera. Obviamente que no se puede pelear la punta, porque son los 40 mejores del mundo, pero sí se pudo pelear un puesto 28”, sostuvo el deportista de 19 años que ya corrió seis fechas mundialistas.

En junio del año pasado abandonó el Campeonato Argentino por una lesión en el hombro y recién pudo volver a correr este año y arrancó a pleno: se coronó en el Enduro de Verano, “que era un sueño”, y se quedó con la primera fecha del certamen nacional que inició en Mar del Plata.

“Estoy muy contento por el arranque, además de la actuación del Mundial (mejor latino en la primera manga y segundo en la última). Te dan muchas más ganas de seguir entrenando”, aseguró el piloto que renovó equipo, pasó de Suzuki a KTM Argentina, con Lelli Competición como mecánico. “Es una moto espectacular”, dijo.

Después de las actuaciones en las fechas internacionales -en México 2015 fue 12º-, Kriger no descarta buscar competencia en Europa. “La idea está, en Bélgica y alrededores, pero no hay nada firme”, aclaró. Mientras tanto, se enfoca en el Argentino. “Me siento muy bien, con la cabeza muy focalizada”, expresó.

“Este año, si todo se da bien y en circunstancias normales, puedo ser campeón”, confió el piloto que en breve se radicará en Neuquén por una cuestión de apoyo económico para una temporada costosa y muy exigente.

